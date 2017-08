Champions League - Il CSKA vince di misura con lo Young Boys: decide un'autorete di Nuhu

Il CSKA Mosca sbanca Berna con una vittoria in extremis contro lo Young Boys e si avvantaggia nel discorso qualificazione alla fase a gironi in vista del match di ritorno. I russi, per cautelarsi da eventuali sorprese, si presentano in campo con un abbottonato 3-5-2 con Vitinho e Chalov a fare da riferimenti offensivi. Dall'altra parte gli svizzeri si dispongono con un più offensivo 4-4-2 con Assalè ed Hoarau a comporre il duo d'attacco. I padroni di casa partono subito forte costruendo occasioni su occasioni, ma dall'altra parte i russi non stanno a guardare agendo di rimessa. Nonostante le chances da rete il punteggio all'intervallo è solamente di 0-0.

Nella ripresa il copione non cambia, anche se il CSKA si dimostra più solido in fase difensiva e più concreto in quella offensiva. Il punteggio continua a non cambiare, fino al 92' quando Nuhu e Von Ballmoos combinano la frittata che decide il match. Un gol che sposta totalmente gli equilibri di questo incontro. Un vantaggio totalmente inaspettato ed immeritato per il CSKA, che ora è chiamato a difenderlo dinanzi ai propri tifosi. Lo Young Boys può recriminare per le tante occasioni sciupate, ma ora ha l'arduo compito di ribaltare questo gol subito nel match che andrà in scena la prossima settimana in Russia.

La partita vive fin da subito di ritmi alti, con lo Young Boys che si rende immediatamente pericoloso con Ravet, che va alla conclusione dalla distanza, il suo tiro però termina ampiamente a lato rispetto alla porta avversaria. Ancora il n.10 francese mette dentro un cross teso dalla fascia destra, Hoarau si avventa sul pallone ma viene provvidenzialmente anticipato da Akinfeev. Al 6' Sulejmani serve a rimorchio il solito Ravet, che va alla conclusione di prima intenzione, ma il suo tiro viene neutralizzato con grande reattività dall'estremo difensore avversario. Il CSKA si fa vedere in avanti solamente al quarto d'ora con Vitinho, che va al tiro da posizione defilata, la sua conclusione si spegne a lato della porta avversaria. Su capovolgimento di fronte si rendono nuovamente pericolosi i padroni di casa con Ravet, che mette in moto il proprio compagno di squadra, Sulejmani, il quale va subito al tiro, ma la sua conclusione termina di un soffio sul fondo.

Il CSKA prova a colpire di rimessa, con Wernbloom che va alla conclusione dalla distanza, il suo tiro però sfiora solamente il palo destro della porta avversaria. Al 34' ancora Sulejmani pericoloso con un colpo di testa potente su cross di Benito dalla sinistra, la sua incornata però termina di pochissimo a lato. Quattro minuti dopo ancora il n.7 serbo si fa trovare pronto sull'assist di Assalè, ma il suo colpo di testa da posizione ravvicinata si spegne incredibilmente sul fondo. Nel recupero della prima frazione di gioco il CSKA torna a rendersi pericoloso con Vitinho, che si porta la palla sul mancino e calcia in porta dal limite dell'area, ma il suo tiro esce di poco a lato della porta avversaria. Su quest'occasione per i russi si chiude il primo tempo.

Il secondo tempo parte con il CSKA riversato in avanti alla ricerca del vantaggio: Fernandes dalla destra tenta la conclusione in porta con un diagonale, che viene però disinnescato di piede da Von Ballmoos. Lo Young Boys risponde subito con Bertone, che va alla conclusione dai 16 metri, tiro bloccato con buona efficacia da Akinfeev. Gli svizzeri tornano a padroneggiare in mezzo al campo grazie a Ravet, che va ancora alla conclusione, ma il suo tiro pecca di precisione, infatti la sfera termina a lato della porta avversaria. Al 58' si rende pericoloso Bertone con un tiro da fuori area che viene provvidenzialmente deviato sul fondo dalla difesa russa. Il n.6 svizzero viene poi imbeccato da Assalè, ma in questo caso sbaglia completamente la conclusione, infatti la sfera termina lontana dai pali della porta avversaria.

Al 60' padroni di casa vicinissimi al vantaggio: calcio di punizione battuto da Sulejmani, spizzata di Nuhu e tuffo provvidenziale di Akinfeev, che respinge la sfera in calcio d'angolo. Su capovolgimento di fronte CSKA vicino al gol con Vasin, che conclude in maniera potente ma non precisa da fuori area, il suo tiro infatti sfiora solamente il palo destro della porta avversaria. Al 63' Nuhu si rende protagonista di un break in mezzo al campo, che lo porta a ridosso dell'area di rigore avversaria, da dove lascia partire un tiro che termina di pochissimo a lato. Si susseguono i capovolgimenti di fronte, infatti sull'altro fronte si rende pericoloso Dzagoev con un tiro dai 16 metri, che viene provvidenzialmente ribattuto da Von Bergen. Botta e risposta: Bertone riceve palla al limite dell'area e scocca il tiro, che però si rileva impreciso, infatti la sfera sorvola non di poco la traversa. Due minuti dopo Ravet riceve palla nello spazio e calcia in porta da posizione defilata, il suo tiro però termina distante dai pali della porta avversaria.

Al 79' padroni di casa vicinissimi al vantaggio: palla dentro per Hoarau che con un tiro da posizione ravvicinata costringe Akinfeev all'intervento miracoloso. Il n.99 francese viene poi imbeccato da Mbabu dalla sinistra, il suo colpo di testa termina però lontano dai pali della porta avversaria. Azione che si ripete poco dopo con Nuhu come assist-man, ma anche in questo caso Hoarau non si fa trovare pronto per la conclusione, infatti il suo tiro scoordinato termina abbondantemente sul fondo. Al 92' l'episodio che decide la sfida: Nuhu sbaglia il retropassaggio di testa verso il proprio portiere, che non può far altro che raccogliere il pallone dal fondo della rete. Un gol che consegna una vittoria importantissima al CSKA in vista del ritorno.