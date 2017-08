Champions League - Tra Sporting Lisbona ed FCSB è 0-0. Tutto rimandato al ritorno

Lo Sporting Lisbona non va oltre lo 0-0 contro lo Steaua e con questo punteggio rischia non poco in vista del match di ritorno in Romania. La squadra di Jorge Jesus, schierata in campo col 4-2-3-1 con Martins, Podence ed Acuna alle spalle dell'unica punta Dost, domina l'incontro senza però rendersi particolarmente pericolosa. Lo Steaua, schierato a specchio con Teixeira, Tanase e Golofca dietro Alibec, approfitta di ciò per agire di rimessa. L'unico a costruirsi vere chances da rete è Alibec, che però non si dimostra mai sufficientemente preciso. Lo Sporting, anche nella ripresa, continua a spingere senza trovare la via della rete. La possibile svolta arriva all'80' con l'espulsione per doppia ammonizione di Pintilii, ma nonostante ciò i lusitani riescono solamente a costruirsi due occasioni da gol con Bruno Fernandes, il quale però non da precisione al suo destro. La partita termina così 0-0, un punteggio che non rispecchia l'andamento del match, ma che nello stesso tempo lascia tutto aperto in vista del ritorno.

Il primo tiro della partita lo realizza Podence, con una staffilata dalla distanza che termina di poco a lato. Due minuti dopo padroni di casa vicini al gol con Mathieu, che giunge con i tempi giusti su un cross dalla sinistra, ma il suo colpo di testa viene contrato provvidenzialmente dalla retroguardia rumena. Sul prosieguo dell'azione ci prova Coates dalla distanza, ma il suo tiro viene bloccato senza problemi da Nita. Al 22' si fa vedere lo Steaua con Alibec, che con un tiro da fuori area costringe Rui Patricio all'intervento in tuffo. Su capovolgimento di fronte Sporting vicinissimo al vantaggio: Acuna da posizione favorevolissima tira in porta, ma la sua conclusione scheggia il palo e termina sul fondo.

Al 29' ancora Alibec vicinissimo al gol: l'ex Inter con un numero salta Coates e Martins ed una volta giunto all'interno dell'area di rigore lascia partire una conclusione che viene provvidenzialmente respinta in calcio d'angolo dalla difesa lusitana. Sul corner seguente i rumeni non riescono a rendersi pericolosi. La prima frazione di gioco prosegue sui binari dell'equilibrio fino all'intervallo, che sancisce la parità dei primi quarantacinque minuti di partita.

La ripresa si apre con lo Sporting subito pericoloso: cross di Acuna per Dost, che colpisce di testa, ma la sua incornata termina a lato della porta avversaria. Lo Steaua si fa vedere in avanti su situazione di calcio piazzato, che premia l'inserimento di Teixeira sul secondo palo, ma il tentativo del n.80 lusitano è troppo debole per impensierire Rui Patricio. Lo Sporting non si fa intimorire e riaffaccia nella metà campo avversaria con Coates, che svetta più in alto di tutti su situazione di calcio d'angolo, ma il suo colpo di testa termina incredibilmente sul fondo. Lo Steaua si affida alla conclusioni dalla distanza, come in occasione del tiro di Junior Morais che per poco non beffa l'impreparato Rui Patricio.

Poco dopo ancora rumeni pericolosi con Enache, che servito da Alibec, tira in porta, ma la sua conclusione termina di pochissimo a lato. Al 79' va vicino al gol lo Sporting con Bruno Fernandes, che approfitta di una palla vagante nell'area di rigore avversaria per tentare una mezza rovesciata, che viene neutralizzata in tutta sicurezza da Nita. Un minuto dopo lo Steaua si ritrova in dieci uomini a causa del fallo del già ammonito Pintilii su Coentrao, l'arbitro estrae il secondo giallo che vale l'espulsione per il n.5 rumeno. Lo Sporting prova a sfruttare subito la superiorità numerica con Bruno Fernandes, che va al tiro dal limite dell'area, ma la sua conclusione sfiora solamente il palo sinistro della porta avversaria. Nel finale ancora lusitani vicini al gol con Mathieu, che ci prova di tacco su azione d'angolo, ma il suo tentativo viene neutralizzato con un miracolo dall'estremo difensore avversario. Su quest'occasione per il difensore ex Barcellona si chiude la partita. Le due squadre rimandano il discorso qualificazione al ritorno.