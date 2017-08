Diretta Napoli - Nizza, LIVE Play-off Champions League 2017-2018

Benvenuti alla diretta scritta, live ed online, di Napoli - Nizza. Fischio d'inizio alle 20.45, l'atto primo si gioca allo Stadio San Paolo. In palio l'accesso ai gironi di Champions League, gara ovviamente diluita sui 180 minuti, col ritorno in terra francese.

Diretta LIVE Napoli - Nizza

Il Napoli parte con i favori del pronostico. Gruppo rodato, consapevolezza ed idee chiare, l'obiettivo qualificazione è alla portata, fondamentale mettere il primo tassello questa sera, acuire le difficoltà, visibili, della compagine transalpina.

In conferenza, un Sarri guardingo. Posizione d'attesa, nessuna eccessiva euforia, il Napoli deve interpretare correttamente la sfida, non prestare il fianco a un Nizza, probabilmente, di rimessa. L'applicazione difensiva come possibile chiave del match.

A sostenere la tesi del tecnico, Insigne, presente, come Sarri, al cospetto della stampa. Più "esplosivo" il folletto partenopeo, l'obiettivo è pilotare il Napoli nell'élite del calcio europeo, rivivere sfide come quella con il Real, avversario nella passata edizione della Champions.

Nessun ritocco, Sarri si presenta alla sfida con i fedelissimi. Falso nove, Mertens a rifinire il terzetto d'attacco, con Insigne e Callejon. Velocità e tecnica, pochi riferimenti. Spazio, nel mezzo, alla consolidata cerniera formata dal magistero di Jorginho, dalla fisicità di Allan e dalla capacità di inserimento di Hamsik.

Tra i pali Reina, a lungo personaggio copertina in questa estate. Tocca ancora a lui difendere i pali del Napoli. Albiol e Koulibaly compongono la coppia centrale, gli esterni bassi sono Hysaj e Gholuam, prezioso sbocco nel gioco di Sarri.

Note, ormai da alcuni giorni, le defezioni in casa Nizza. Fuori causa Balotelli, l'uomo immagine, il ribelle, l'attaccante di superiore qualità, ma anche l'ultimo innesto Sneijder. L'olandese, colpo a sorpresa, non è ancora pronto per una sfida di questa caratura.

Il modulo è il consueto, 4-2-3-1. Cardinale in porta, Souquet e Sarr i terzini, Le Marchand e Dante in mezzo. Seri - attenzione a questo profilo - e Koziello in mediana, linea a tre alle spalle di Plea. Sulla trequarti si muovono Saint Maximin, Mahou e Lees Melou.

Favre "Sapevamo che avremo disputato due partite secche di Champions e sapevamo che avremo giocato contro due belle squadre. Abbiamo giocato contro l'Ajax ed abbiamo passato il turno, e adesso si passa ad un altro calibro. Abbiamo osservato tante partite del Napoli, come giocano con il 4-3-3, come giocano con un solo tocco di palla e difendono la loro compattezza essendo anche molto veloci. Ci aspettiamo una partita difficile, sono molto veloci anche in transizione e giocano molto di prima intenzione". La conferenza completa

Seconda fermata, in Champions, per il Nizza. Come trapela dalle parole di Favre, in precedenza, doppio confronto con l'Ajax, due pareggi per blindare l'approdo all'ultimo turno preliminare, scoglio finale prima della fase a gironi.

Inizio difficile, in Ligue 1, per il Nizza, ancorato a quota zero. Stop sul campo del Saint Etienne, poi KO interno con il Troyes. Lacune pesanti, sparse lungo il terreno di gioco, chance propizia per l'undici azzurro.

