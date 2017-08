Champions League - Il Napoli da' spettacolo e vola alla fase a gironi: battuto 0-2 il Nizza

Missione compiuta per il Napoli che batte il Nizza anche al ritorno e si qualifica per la fase a gironi della Champions League. Match, praticamente, senza storia con gli uomini di Sarri che dominano ma nella prima frazione sciupano troppo con Mertens ed Insigne. Nella ripresa i partenopei capitalizzano subito con un'azione meravigliosa che porta al gol Callejon. Nel finale, poi, arriva anche il raddoppio con una perla di Lorenzo Insigne, è il gol che chiude definitivamente i conti: Napoli alla fase a gironi della Champions League mentre il Nizza scende in Europa League.

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-2-3-1 per il Nizza, con Saint-Maximin, Snejider e Walter a supporto di Balotelli. Il Napoli risponde con il solito 4-3-3, dove è Mertens il centro del tridente completato da Insigne e Callejon.

Grande inizio del Napoli che, senza particolari timori riverenziali, fa la partita come al solito e al 14' va ad un passo dal vantaggio grazie e Mertens che recupera un pallone, entra in area e calcia col mancino. Cardinale, però, respinge a mano aperta. Poco dopo, altra chance per i ragazzi di Sarri sempre con Mertens, che parte palla al piede e calcia col destro dal limite ma la sfera termina alta. Il Nizza, dal canto suo, è incapace di reagire al gioco partenopeo e poco avvezzo, allo stesso tempo, di creare visto che il Napoli pressa in maniera asfissiante e organizzata i portatori di palla rossoneri che, il più delle volte, perdono il pallone.

Il gioco del Napoli, invece, è cristallino e al 26' gli uomini di Sarri sfiorano ancora il gol con Insigne che parte da sinistra e calcia a giro di destro, Dante devia con la sfera che termina di un nulla alta. Pochi minuti dopo altra occasione per i partenopei grazie a Ghoulam, che mette in mezzo un cross dalla sinistra sul quale spunta Mertens, palla sull'esterno della rete. La prima frazione termina dunque senza reti.

Il Napoli ricomincia la ripresa a razzo ma stavolta, dopo tre minuti, capitalizza con Insigne che, sulla sinistra, fa correre Hamisk il quale mette in mezzo per Callejon che a porta sguarnita non sbaglia, 0-1. Passano sessanta secondi e i partenopei vanno ad un passo dal raddoppio sempre grazie a Mertens, che disorienta mezza difesa del Nizza e calcia col destro dal limite, palla che si stampa sul palo. Poco dopo Napoli ancora ad un passo dal raddoppio con il neo-entrato Zielinski, al posto di Hamisk, che mette Insigne a tu per tu con Cardinale ma l'estremo ospite si salva in qualche modo.

Al 73' Napoli pericolosissimo in contropiede con lo stesso Zielinski che duetta con Mertens e calcia in diagonale col mancino, palla fuori di poco dopo una deviazione. Per assistere alla prima conclusione del Nizza bisogna arrivare all'84' con Canago che si presenta davanti a Reina che però respinge. Il Napoli, però, non è sazio e all'89' raddoppia con Ghoulam che mette in mezzo per Insigne che stoppa e con un destro a giro batte Cardinale, 0-2. I padroni di casa provano almeno a segnare il gol della bandiera ma il tiro di Lees-Melou si stampa sulla traversa. E' l'ultima emozione del match: il Napoli batte 0-2 il Nizza e vola alla fase a gironi di Champions League.