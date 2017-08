Champions League - CSKA Mosca ai gironi, battuto lo Young Boys 2-0

Il CSKA Mosca, dopo lo 0-1 maturato all'andata, vince anche nel match di ritorno qualificandosi così per la fase a gironi della Champions League 2017/18, relegando nel contempo gli svizzeri dello Young Boys ai gironi della Europa League. I moscoviti si sono presentati in campo con lo stesso schieramento dell'andata, ovvero il 3-5-2 con la coppia d'attacco formata da Chalov e Vitinho. Dall'altra parte Hutter ha preferito un più quadrato 4-4-2 con Sanogo e Ravet in avanti. La partita non vive fin da subito di grandi emozioni, con il CSKA che fa la partita e lo Young Boys che agisce di rimessa. I due portieri non vengono mai impensieriti in maniera importante, ed allora bisogna attendere direttamente il 45' per assistere all'episodio che sblocca e decide la sfida con Schennikov che da pochi passi non sbaglia. Nel secondo tempo il copione non cambia ed allora i padroni di casa chiudono l'incontro con lo stupendo gol di Dzagoev. Nel finale alcuna delle due squadre riesce a trovare la via della rete ed allora la partita si conclude con la meritatissima vittoria e qualificazione dei moscoviti a danno degli svizzeri.

Il CSKA impone fin da subito ritmi alti con Vitinho, che va immediatamente alla conclusione, ma il suo tiro si perde ampiamente a lato della porta avversaria. Lo Young Boys risponde subito con Bertone, ma anche il centrocampista svizzero pecca in precisione, infatti la sua conclusione si spegne abbondantemente sul fondo. Su capovolgimento di fronte è ancora Vitinho a rendersi pericoloso con un tiro da posizione defilata, che viene deviato in calcio d'angolo da Van Ballmoos. Sul corner successivo stacca di testa Dzagoev, ma la sua incornata si perde a lato della porta avversaria. Al 13' va alla conclusione dalla distanza Golovin, ma il suo tiro risulta completamente impreciso, infatti la sfera si spegne abbondantemente sul fondo. Due minuti dopo padroni di casa vicini al gol con il duo d'attacco, che si rende protagonista di una fantastica azione sulla fascia destra, conclusa con un tiro di Chalov, che viene disinnescato in calcio d'angolo dall'estremo difensore avversario. Il corner successivo non viene sfruttato dalla compagine russa, che invece si rende pericolosissima al 27': Vitinho lancia in contropiede Golovin, il quale si presenta tutto solo davanti a Von Ballmoos, ma al momento della conclusione si fa ribattere il tiro da Von Bergen, il quale evita ai suoi la capitolazione. Al 38' va al tiro da posizione defilata Vitinho, ma la sua conclusione si spegne di pochissimo a lato della porta avversaria. Lo Young Boys si fa rivedere in avanti con Sulejmani, che va al tiro-cross dalla destra, ma il suo tentativo viene neutralizzato senza problemi da Akinfeev. Al 42' sempre Vitinho impensierisce Van Ballmoos con un tiro da fuori area, ma il n.26 svizzero si fa trovare pronto nella parata. E' il preludio al gol che arriva allo scadere del primo tempo: Fernandes dalla destra dell'area di rigore serve con un cross Schennikov, che col sinistro al volo batte Von Ballmoos. Sul gol segnato dall'esterno russo si chiude la prima frazione di gioco.

La prima conclusione della ripresa arriva solamente al 56' con Sulejmani, che va al tiro dall'interno dell'area di rigore, ma il suo destro viene respinto con ottimi riflessi da Akinfeev. Al 65' il CSKA chiude virtualmente il discorso qualificazione: Dzagoev riceve palla all'interno dell'area di rigore avversaria, si gira e calcia col sinistro battendo Von Ballmoos. I padroni di casa si rendono ancora pericolosi all'80' con il calcio di punizione di Natchov che termina di poco alto sopra la traversa. A cinque dal termine Vitinho ha l'opportunità per rimpinguare ulteriormente il bottino russo, ma si fa chiudere il destro da Von Ballmoos. Nel finale non accade più nulla e quindi la partita si chiude con la vittoria e conseguente qualificazione alla fase a gironi del CSKA Mosca. Retrocessione in Europa League per lo Young Boys.