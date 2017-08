LIVE - Diretta Sorteggio Champions League 2017/2018 (18.00)

Benvenuti alla diretta scritta - live ed online - del sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2017/2018.

LIVE Sorteggio Champions

Il Napoli si aggiunge a Juventus e Roma, portando così a tre il contingente italiano nella massima competizione europea. Prospettive non rosee per partenopei e giallorossi. Le due squadre si trovano infatti in terza fascia, sulla carta più agevole il cammino bianconero. La Signora, recente finalista, è nella prima.

Come da tradizione, le fasce sono quattro, in un ordine qualitativo decrescente. Analizziamo le varie compagini e i possibili intrecci.

Nella prima, il Real di Cristiano Ronaldo, straripante anche in questo avvio di stagione. Supercoppa europea in bacheca, avvio ok in Liga. Con i blancos, il Chelsea, campione d'Inghilterra e di ritorno in Champions, il Bayern, fermato ai quarti proprio dal Real lo scorso anno, il Monaco delle meraviglie e tre squadre di rango, all'apparenza, inferiore, Benfica, Spartak e Shakhtar.

FASCIA 1 — Real Madrid, Chelsea, Bayern, Juve, Monaco, Benfica, Spartak Mosca, Shakhtar Donetsk.

Straordinaria, per spessore, anche la seconda. Il Barcellona, senza Neymar, alle prese con un mercato difficile, vive un periodo complesso, ma resta, per storia, nell'élite del panorama europeo. Può essere l'anno del PSG, di Neymar appunto e probabilmente Mbappé, fari, poi, sulle due di Manchester, rifinite per vincere tutto. Qui alberga anche l'Atletico del Cholo. Siviglia, Porto e Dortmund a completare il pacchetto.

FASCIA 2 — Barcellona, Atletico Madrid, Psg, Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester Utd, Siviglia, Porto.

Napoli e Roma, come detto, in terza fascia. Due inglesi, nobili: il Liverpool, alle prese con l'affare Coutinho e costretto al preliminare, ma anche il Tottenham, KO con il Chelsea nel recente turno di Premier. Un gradino sotto Olympiacos, Anderlecht, Basilea e Besiktas.

FASCIA 3 — Napoli, Roma, Tottenham, Liverpool, Olympiacos, Anderlecht, Basilea, Besiktas.

Infine, l'ultima fascia. Rischio ribaltone per il Celtic, qualificazione sofferta. Il Feyenoord ha un organico interessante, il Lipsia, sorpresa della scorsa Bundes, può sorprendere. Sporting e CSKA conoscono la manifestazione, Maribor, Qarabag e Apoel sono vittime sacrificali.

FASCIA 4 — Celtic, Feyenoord, Maribor, Lipsia, Apoel Nicosia, Qarabag, Sporting Lisbona, Cska Mosca.

Il via alle 18, qui la nostra presentazione approfondita.

Le ultime qualificate:

LIVE - Diretta sorteggio gironi Champions League 2017/2018