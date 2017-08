Champions League - La Juventus pesca il Barcellona, il Napoli il Manchester City. Girone di ferro per la Roma

Champions League - La Juventus pesca il Barcellona mentre il Napoli il Manchester City, girone di ferro per la Roma

Sono stati sorteggiati pochi minuti fa, in quel di Montecarlo, i gironi della Champions League 2017-2018. L'urna non è stata fin troppo benevola con le squadre Italiane con la Juventus che ha pescato il Barcellona, il Napoli il Manchester City mentre il raggruppamento più duro è toccato alla Roma, con i giallorossi insieme a Chelsea e Atletico Madrid. Ostico anche il girone dei campioni in carica del Real Madrid con gli uomini di Zidane che hanno pescato squadre del calibro di Borussia Dortmund e Tottenham mentre il Bayern Monaco se la vedrà subito con il Paris Saint Germain. Sorteggio abbordabile per Manchester United e Monaco.

Come dicevamo in precedenza l'urna non è stata benevola con le squadre Italiane. Cominciamo dalla Juventus che, nel gruppo D, ha pescato il Barcellona di Messi e due squadre di medio livello come l'Olympiakos e Sporting Lisbona con i primi che possono contare sul fattore campo, mentre i Portoghesi hanno una rosa di tutto rispetto con giocatori di qualità ed esperienza come Fabio Coentrao, Bas Dost e Bruno Fernandes. Stesso discorso anche per il Napoli, con i Partenopei che, inseriti nel gruppo F, hanno pescato il Manchester City di Guardiola insieme a Shakthar e Feyenoord. Da temere soprattutto i campioni di Olanda in carica che, nonostante le perdite di Kuyt e Karsdorp, restano un avversario di tutto rispetto. Non sorride per niente la Roma che nel gruppo c si troverà di fronte Chelsea e Atletico Madrid con il Qarabag a completare il girone.

Non può sorridere più di tanto nemmeno il Real Madrid visto che la squadra di Zidane, nel gruppo H, affronterà Borussia Dortmund e Tottenham con l'Apoel Nicosia a completare. Sorride il Manchester United con Mourinho che pesca Benfica, Basileae Cska Mosca. Nel girone b spiccano Bayern Monaco e Psg con Celtic ed Anderlecht pronte a giocarsi il terzo posto. A completare il quadro il girone E con Siviglia e Liverpool mentre nel girone C il Monaco incontrerà Porto, Lipsia e Besiktas. Di seguito il grafico completo:

Girone A: Benfica, Manchester United, Basilea, Cska Mosca

Girone B: Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Anderlecht, Celtic

Girone C: Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Qarabag

Girone D: Juventus, Barcellona, Olympiakos, Sporting Lisbona

Girone E: Spartak Mosca, Siviglia, Liverpool, Maribor

Girone F: Shakthar Donetzk, Manchester City, Napoli, Feyenoord

Girone G: Monaco, Porto, Besiktas, Lipsia

Girone H: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, Apoel Nicosia