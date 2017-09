Celtic - PSG in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Google Plus

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Celtic vs PSG, incontro valido per il gruppo B della Champions League 2017/2018. Si gioca al Celtic Park, fischio d'inizio alle 20.45, dirige l'italiano Orsato.

Diretta Celtic - PSG

A completare il raggruppamento, Bayern Monaco ed Anderlecht, di fronte questa sera in Baviera. La griglia è piuttosto definita, Bayern e PSG si giocano il primato, Anderlecht e Celtic, invece, si contendono la terza posizione, utile per agguantare l'Europa League.

PSG

IL PSG parte per vincere tutto, dopo la disastrosa stagione scorsa. Emery ha un'ultima opportunità, forte di un mercato a cinque stelle, con Neymar e Mbappé ad arricchire il reparto avanzato, senza dimenticare il puntello Dani Alves dietro.

Qualche dubbio, sul fronte parigino, per quel che riguarda mediana e difesa. Il mancato arrivo di Fabinho costringe Emery a spremere alcuni effettivi, il rischio è spendere troppo in questi mesi. Discorso similare per la retroguardia, dove il giovane Kimpembe sembra l'unico in grado di dare respiro a Marquinhos e Thiago Silva.

Per la gara di questa sera, indisponibili Di Maria e Pastore. Il tridente è quello titolare, con Mbappé e Neymar ai lati di Cavani. T.Motta - Verratti - Rabiot, mediana ricca di talento, qualche concessione in fase di non possesso. Kurzawa e Dani Alves laterali di difesa, Marquinhos e T.Silva a protezione di Trapp.

Celtic

Il Celtic è nella competizione da diverso tempo. Nel secondo turno preliminare, 6 gol complessivi al Linfield. Qualche difficoltà in più nella successiva fermata con il Rosenborg. Un gol di Forrest a dividere vinti e vincitori. Play-off scoppiettante, 5-0 casalingo, poi qualche brivido al ritorno. 4-3 Astana.

4-2-3-1 per Rodgers, l'obiettivo è limitare il potenziale parigino e sfruttare piazzati e ripartenze. Griffiths è l'unica punta, Rogic si muove alle sue spalle. Sinclair e Roberts occupano le corsie laterali, partita di sacrificio per loro. Fondamentale ripiegare rapidamente e al contempo fornire un supporto davanti. Ntcham e Brown in mezzo, Lustig, Bitton, Simunovic e Tierney a protezione di Gordon.

Entrambe le squadre comandano i rispettivi campionati. Il Celtic è a quota 13 dopo 5 giornate. 4 vittorie e un pari, medesimo bilancio dell'Aberdeen. Percorso netto, in Ligue 1, per il PSG. Pioggia di gol e consensi, il nuovo undici targato Neymar funziona. Più tre sul Monaco, prossima sfida con il Lione. Far coesistere stelle di prima grandezza è l'imperativo.

LIVE Celtic - PSG, diretta Champions League