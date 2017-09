Tottenham - Borussia Dortmund in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Tottenham - Borussia Dortmund. Prima giornata della UEFA Champions League 2017/2018, si gioca a Wembley, dirige Rocchi. Fischio d'inizio, come da tradizione, alle 20.45.

Le due squadre militano nel Gruppo H. Girone di ferro della Champions corrente, troviamo qui anche il Real Madrid campione in carica. La compagine allenata da Zidane, per storia e uomini, gode di un lieve margine, a Tottenham e Borussia, quindi, il compito di giocarsi la seconda posizione senza stendere un tappeto rosso alle merengues.

Scontro a tre, difficile infatti possa inserirsi l'Apoel, atteso questa sera nel magnifico Bernabeu. Tre punti facili, sulla carta, per Zidane, tre punti da conquistare con i denti a Wembley, dove Pochettino e Bosz si giocano molto. Un successo esterno del Dortmund potrebbe già indirizzare le sorti del girone e confinare in purgatorio gli Spurs.

Esiste un precedente tra le squadre. Marzo 2016, Europa League, cielo giallonero. Il Borussia è devastante in casa - 3-0 - ma ha la forza per dettare il passo anche in terra inglese. Aubameyang inchioda il Tottenham, 2-1.

Le assenze possono giocare un ruolo decisivo. Il Borussia, infatti, sbarca a Wembley privo di effettivi di grande qualità. Reus è costantemente in infermeria, con lui Rode, Guerreiro, Schmelzer e Schurrle. Nel Tottenham, invece, out Lamela e N'Koudou.

Pochettino opta per il 4-2-3-1. Ballottaggio davanti, Davies e Sissoko si giocano una maglia sulla trequarti. Certa la presenza di Eriksen, collante tra mediana e Kane. Son è il punto d'equilibrio, inesauribile stantuffo. Dembele e Dier cerniera centrale, Alli parte dalla panchina, come Aurier. Vertonghen e Alderweireld proteggono Lloris.

Il Dortmund, come detto, fronteggia alcune defezioni che incidono specialmente sulla mediana. Bosz spera nel vero Gotze. Il 10 giostra nel mezzo con Sahin, regista basso, e Castro. Aubameyang sfrutta l'appoggio di Pulisic e di uno tra Philipp e Yarmolenko.

Il Borussia è al momento imbattuto in Bundesliga. Tre partite, due vittorie ed un pari, complessivi sette punti. Il Tottenham cavalca invece il successo con l'Everton, ma l'avvio in Premier non è solo rose e fiori, come testimoniano il pari con il Burnley o il KO con un Chelsea in versione ridotta.

