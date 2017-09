Roma - Atletico Madrid in diretta, Champions League 2017/18 LIVE (20.45)

NOTE: Match valido per la prima giornata del Gruppo C della UEFA Champions League edizione 2017/18. Dallo Stadio Olimpico di Roma, i padroni di casa ospitano l'Atletico Madrid. Calcio d'inizio previsto per le 20.45.

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Roma - Atletico Madrid, match valido per la prima giornata del Gruppo C della UEFA Champions League edizione 2017/18.

Sospesa tra l'esaltazione biancoceleste di una domenica a tratti apocalittica, e la spasmodica attesa per quel motivo assente da tempo negli altoparlanti dell'Olimpico, la Capitale si appresta a ricevere la visita dell'Atletico Madrid e di Diego Simeone, tecnico colchonero che a Roma, sponda Lazio, ha vissuto una delle pagine più dense della sua carriera. La Roma, rimasta in panchina nel weekend bagnato di Serie A, ha riposato oltre modo, favorita dall'allerta meteo piombata sul Ferraris e dalla decisione di non giocare la sfida con la Sampdoria. I ricordi stellati dei giallorossi, assenti nella passata edizione di Champions, sono rimasti alla notte del 23 agosto 2016, quella in cui i ragazzi allora allenati da Luciano Spalletti, di fatti consegnarono il pass per il group stage ad un Porto ordinario ed opportunista.

Da quella sciagurata notte, lontana ben dodici mesi, tanto, e non è luogo comune, è cambiato. La Roma ha perso Francesco Totti, passato dietro la scrivania, Walter Sabatini e Luciano Spalletti. Il nuovo progetto, radicato intorno alle figure centralissime di Monchi e Di Francesco sa di refresh, ma ai nastri di partenza di questa Champions League non permette ai giallorossi di fare sfida pari con i grandi colossi europei. Uno di questi è incarna proprio il pedigree dell'Atletico Madrid, straordinario protagonista delle ultime quattro edizioni, sorteggiato con Qarabag e Chelsea in un autentico girone di ferro, un girone in cui la Lupa parte da 'underdog' come direbbe il suo Presidente statunitense James Pallotta.

La gioia dei giallorossi dopo il sofferto successo di Bergamo. Fonte foto: it.eurosport.com

E' stato, e tuttora resta, un inizio di stagione assai complicato per la Roma, la nuova Roma di Eusebio Di Francesco. Perse fondamenta difensive come Rudiger - che affronterà i giallorossi con la maglia del Chelsea - e offensive - Salah in primis, - i giallorossi stanno cercando di ovviare alle mancanze individuali con la disciplina ferrea imposta da Di Francesco a Trigoria. Pane e 4-3-3 resta la ricetta preferita per l'ex centrocampista abruzzese, ora al timone della squadra che lo ha consacrato come calciatore. I primi verdetti, per quanto parziali e affrettati, lasciano presagire ampi margini di lavoro per questa rosa, comunque uscita perdente dal primo match di spessore con l'Inter dell'ex Spalletti. In quell'occasione, la Roma ha dominato la scena per oltre un'ora, peccando sotto porta e in alcune disattenzioni che ad alto livello si pagano 90 volte su 100. Con l'Atletico, Di Francesco va a caccia della perfezione.

Alexandar Kolarov, match winner nel match di campionato con la Dea, e Daniele De Rossi. Fonte foto: it.eurosport.com

L'avvio di stagione non è stato esaltante nemmeno per l'Atletico Madrid di Simeone, al contrario della Roma rimasto praticamente identico a quello che nella passata stagione fu costretto ad arrendersi a 90 minuti da Cardiff. I Colchoneros, penalizzati dall'UEFA con il blocco del mercato fino al prossimo gennaio, non hanno avuto modo di rafforzare la rosa nell'immediato, ma sono riusciti a trattenere tutti i pezzi pregiati, Griezmann compreso. Ai nastri di partenza di questa Champions l'Atletico parte tra le favorite, ma il girone che venuto fuori dall'urna di Montecarlo non da troppe rassicurazioni. Con la Roma e soprattutto col Chelsea, la questione qualificazione è tutt'altro che scontata. Per questo, Simeone chiede il massimo già dalla sfida dell'Olimpico, passepartout già decisivo per indirizzare girone e prima fase di stagione.

Ha giocato nel weekend l'Atletico, bloccato sullo 0-0 da un solido Valencia. Fonte foto: it.eurosport.com

Va via via recuperando pezzi Eusebio Di Francesco, favorito nel recupero di alcune pedine proprio dalla sosta per le Nazionali e dal rinvio della sfida con la Sampdoria. L'assenza più pesante sarà quella di Schick, ricaduto in un problema muscolare i cui tempi di recupero non sono ancora stati svelati. Senza il bomber ceco, in avanti le scelte sembrano obbligate: con Dzeko ad occupare lo spazio centrale, ci saranno Defrel e Perotti, rispettivamente a destra e sinistra. A centrocampo verrà schierato il terzetto titolare con De Rossi perno centrale, Strootman, e Nainggolan nelle vesti primordiali di mezz'ala. In difesa invece, manca ancora Fazio che verrà sostituito da Juan Jesus. Con il brasiliano ex Inter ci sarà Manolas, mentre sugli esterni Kolarov e il rientrante Bruno Peres sono favoriti viste le condizioni non ottimali degli altri interpreti a disposizione. In porta, da rimarcare l'esordio in una fase a gironi di Champions per Alisson, ancora preferito a Skorupski.

ROMA: (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Defrel, Džeko, Perotti. All. Eusebio Di Francesco.

Può schierare la miglior formazione possibile, il cosiddetto 'Onze de Gala' Diego Simeone, di scena all'Olimpico dopo il criptico pari esterno sul campo del Valencia. Il suo Atletico fa molta fatica nel trovare la via del gol, ma in compenso la fase difensiva sembra essere efficace proprio come lo era stata nel corso delle passate stagioni. In un match così delicato come quello con la Roma, il Cholo non toccherà l'assetto tattico della sua squadra, certa di scendere in campo schierata da 4-4-2. Davanti a Oblak, la difesa di ferra verrà composta da Vrsaljko e Filipe Luis sugli esterni, con Godin e Gimenez ad agire nella porzione centrale. A centrocampo, i piedi educati di Koke e Gabi detteranno i tempi di gioco per gli inserimenti di Saul Niguez e Ferreira Carrasco, supporto richiesto e necessario per la collaudata coppia gol Torres - Griezmann.

ATLETICO MADRID: (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Godín, Giménez, Filipe Luís; Koke, Gabi, Ñíguez, Carrasco; Griezmann, Torres. All. Diego Pablo Simeone.



La gara d'andata tra Roma e Atletico Madrid, nei quarti deella Coppa UEFA 1998/1999. A spuntarla furono i Colchoneros.

Sono appena due le sfide che hanno visto Roma ed Atletico Madrid opposte l'una di fronte all'altra in ambito europeo. Per trovare le due squadre battagliare, bisogna tornare alla stagione 1998/1999 quando giallorossi e colchoneros si incrociarono all'altezza dei quarti di finale di Coppa UEFA. In quella doppia sfida, ad avere la meglio fu la squadra spagnola, capace di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione sin dal match d'andata. All'Olimpico infatti, i materassai si imposero per 2-1 su una Roma allora trascinata da Totti e Delvecchio. In semifinali invece, l'Atletico non riuscì a superare l'esame Parma. La squadra allora allenata da Malesani infatti, vendicò la Roma eliminando l'Atletico e prenotando la coppa nella successiva finale.