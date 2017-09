Real Madrid - APOEL in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Real Madrid-APOEL, match valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Benoit Bastien.

QUI REAL MADRID

Forse il momento più difficile da quando siede sulla panchina Blanca per Zidane, che ha ottenuto il secondo pareggio consecutivo in campionato, aumentando il distacco con il Barcellona a quattro lunghezze dopo soltanto tre turni. Difficoltà concrete ed aria pesante per i campioni d'Europa, che oggi vogliono allontanare la crisi.

Il problema principale riguarda l'attacco ed in particolare Karim Benzema, oggi infortunato ma che ha iniziato abbastanza male la stagione, così come Gareth Bale, anche lui impiegato - con scarsi risultati - nel ruolo di centravanti. Il tecnico in conferenza stampa ha ammesso di considerare un rimpianto la cessione di Alvaro Morata, che sarebbe potuto essere prezioso.

In questo contesto diventa fondamentale tornare alla vittoria, anche in un certo senso per rispondere al Barcellona, che ieri sera ha distrutto la Juventus nel big match di giornata. Il dualismo con i blaugrana, non dovesse arrivare un successo nella partita odierna, inizierebbe a diventare parecchio pesante...

Intanto per risolvere i problemi dei suoi dovrebbe tornare Cristiano Ronaldo - che in Liga è squalificato fino al 20 settembre, quando potrà scendere in campo nella sfida al Betis. Escluso anche Asensio, praticamente tutti gli altri effettivi sono a disposizione del proprio allenatore, che dovrebbe ripartire dal solito schema.

Ovvero il 4-3-3. In questa maniera Zinedine Zidane sceglierebbe Keylor Navas fra i pali, difeso da Carvajal, Sergio Ramos, Varane e Marcelo. A centrocampo spazio invece a Kroos, Casemiro e Modric. Ballottaggio fra Lucas Vazquez e Isco - favorito e mattatore nella vittoria della Spagna sull'Italia - per il posto al fianco di Bale e Cristiano Ronaldo in avanti.

QUI APOEL

I ciprioti nell'ultimo turno preliminare hanno battuto lo Slavia Praga: decisiva, in tal senso, la vittoria per 2-0 dell'andata seguita da uno 0-0 in Repubblica Ceca. In campionato, invece, è arrivata la vittoria per 1-4 sul Nea Salamis: in entrambe le occasioni in gol De Camargo, vecchia conoscenza della Bundesliga e della nazionale belga.

Georgios Donis dovrebbe puntare su un 4-3-3 per questa sfida. Waterman sicuro del posto fra i pali, con Lago e Milanov (o Vouros) terzini e Rueda-Carlao nel mezzo. Ebecilio, Vinicius e Nuno Morais i favoriti in mediana, mentre in attacco dovrebbero esserci Sallai - prelevato quest'estate dal Palermo -, appunto De Camargo e Aloneftis.

PRECEDENTI

Sono soltanto due ed appartengono a questa competizione, nonostante gli odierni ospiti abbiano anche partecipato diverse volte all'Europa League. Ci riferiamo alla doppia sfida dei quarti di finale del 2011-2012, quando all'andata a Cipro non ci furono storie e la gara finì per 0-3. Al ritorno, invece, il risultato finale fu di 5-2, proprio qui al Bernabeu.