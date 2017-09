Champions League: le formazioni ufficiali di Bayern-Anderlecht

Source photo: profilo twitter Bayen Monaco

Esordire in Champions League non è mai facile, soprattutto se ti chiami Bayern Monaco sei costretto a vincere subito per cancellare un inizio di stagione poco convincente. Al di là della forza dell'Anderlecht, collettivo olandese meno dotato tecnicamente ma comunque ostico da affrontare, i bavaresi dovranno brillare sotto il profilo del gioco, cancellando la sconfitta contro l'Hoffenehim ed esordendo al meglio nella difficile competizione europea.

Per mettere subito in cantiere la sfida, il Bayern Monaco scenderà in campo con il solito 4-2-3-1, dove saranno Sule e Martinez a protezione di Neuer. Ai lati dei duce centrali, Rafinha e Kimmich, incaricati di sovrapporsi agli esterni Robben e Ribery. In mediana, confermati Thiago Alcantara e Corentin Tolisso, mentre sarà James Rodriguez il trequartista puro dietro a Robert Lewandowski.

Una specie di 5-4-1, al contrario, per gli ospiti, che si schierano difensivamente per cercare di uscire indenni dalla temibilissima Munchen Arena. Davanti al portiere Sels, terzetto difensivo formato da Spajic, Kums e Deschart, affiancati dai fluidificanti Chipciu e Najar. Unica punta dello scacchiere tattico di Weiler, Teodorczyk, sostenuto da Dendocker e Trebel. Sulle fasce, infine, Stanciu ed Hanni.

ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Sule, Matrinez, Rafihna; Alcantara, Tolisso; Robben, James Rodriguez, Ribery; Lewandowski. Allenatore: Ancelotti.

Anderlecht (5-4-1): Sels; Chipciu, Spajic, Kums, Deschart, Najar; Stanciu, Dendocker, Trebel, Hanni; Teodorczyk. Allenatore: Weiler.