Liverpool - Siviglia in diretta, Champions League 2017/18 LIVE (20.45)

Buonasera a tutti! Benvenuti ad una nuova diretta scritta in tempo reale, oramai la specialità di VAVEL Italia! Solo da noi potrete seguire live, minuto per minuto, la cronaca in tempo reale di Liverpool-Siviglia! Si gioca per la prima giornata di Champions League 2017/18, l'arbitro sarà l'olandese Makkelie. Calcio d'inizio previsto per le 20.45, io sono Stefano Fontana e vi racconterò l'avvicinamento alla gara dalle 20.15.

Anfield Road. | Fonte: twitter.com/LFC

Il momento delle due squadre

Liverpool che arriva alla prima gara della fase finale di Champions League pesantemente ridimensionato: la stagione era iniziata sulle ali dell'entusiasmo, con la vittoria sull'Hoffenheim nel preliminare (6-3 complessivo) ed il brillante esordio in Premier League: 1-0 al Crystal Palace, addirittura poker all'Arsenal, strapazzato dalla rapidità di Salah e Mané.

Poi, però qualcosa si è inceppato, e Jurgen Klopp ha visto i suoi sbriciolarsi durante l'ultima trasferta, quella all'Etihad Stadium di Manchester: dopo 20' di equilibrio, il City di Guardiola si è scatenato e, sfruttando anche la superiorità numerica per l'espulsione di Mané, è dilagato. Un 5-0 che fa male e regola subito i sogni di gloria dei Reds. C'è bisogno di un segnale forte, sin da subito, per dimostrare la tempra del Liverpool.

Allenamento di rifinitura del Liverpool. | Fonte: twitter.com/LFC

Dall'altra parte ci sarà il Siviglia del post-Sampaoli, che con i Rojiblancos ha fatto tutto ed il contrario di tutto, rivoluzionando la squadra prima di lasciarla nelle mani di Eduardo Berizzo. Esordio positivo per gli spagnoli, sia in Europa che in patria: 4-3 complessivo contro gli ostici turchi del Basaksehir, poi il pareggio in casa contro l'Espanyol e le due vittorie a rete inviolata su Getafe ed Eibar.

Il Siviglia prova il terreno di Anfield. | Fonte: twitter.com/SevillaFC_ENG

Le ultime dal campo

Jurgen Klopp dovrà fare a meno di Adam Lallana, alle prese ancora con problemi alla coscia, mentre Momo Salah è stato colpito da un'influenza abbastanza debilitante: difficile vederlo in campo dall'inizio. Dunque, 4-3-3 classico per l'allenatore tedesco: Kairus si conferma portiere "di coppa", mentre Gomez e Robertson dovrebbero essere confermati per dare spinta alle fasce e riposo ad Alberto Moreno. In mezzo, probabile la corazzata formata da Lovren e Matip, soprattutto dopo la disastrosa apparizione di Klavan in campionato.

Can e Wijnaldum daranno dinamismo al centrocampo con Henderson da perno centrale, mentre dovrebbe tornare tra gli undici titolari Philippe Coutinho: vedremo l'impatto mentale del brasiliano sulla gara, al rientro dall'infortunio ma soprattutto dopo la querelle che lo ha visto vicinissimo al Barcellona fino all'ultimo giorno di mercato. Con lui, i fedelissimi Roberto Firmino e Sadio Mané.

Un rilassato Philippe Coutinho in allenamento. | Fonte: twitter,com/LFC

Nolito e Geis sono invece gli indisponibili alla corte di Berizzo: adduttore per il primo, ritardo di condizione per il secondo. L'impostazione di Sampaoli è ancora vivissima nel Siviglia: probabile un 4-1-4-1 che lascia spazio alla fantasia, con Sergio Rico tra i pali e la coppia Kjaer-Pareja a fare da scudo. Largo a sinistra Escudero, mentre Mercado dovrebbe essere il suo opposto.

N'Zonzi sarà verosimilmente l'unica diga di una formazione prettamente offensiva: davanti a lui, occasione per Ganso assieme a Pizarro, mentre il figliol prodigo Jesus Navas, tornato alla base dopo l'esperienza a Manchester, e Correa si occuperanno delle fasce. L'unica punta dovrebbe essere Ben Yedder.

Eduardo Berizzo in conferenza stampa. | Fonte: twitter.com/SevillaFC_ENG

Le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Kairus; Gomez, Lovren, Matip, Robertson; Can, Henderson, Wijnaldum; Mané, Firmino, Coutinho. All. Klopp.

Il 4-3-3 di Klopp. via footballuser.com

Siviglia (4-1-4-1): Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Pareja, Escudero; N'Zonzi; Correa, Ganso, Pizarro, Jesus Navas; Ben Yedder. All. Berizzo.