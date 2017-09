Tottenham - Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali

Fonte immagine: Twitter @BVB

La super-sfida della serata si gioca a Wembley: il Borussia Dortmund vola in Inghilterra, sul campo del Tottenham, per giocarsi punti pesantissimi per il gruppo H di Champions League edizione 2017/18, completato da Real Madrid ed Apoel. Con i campioni in carica che sembrano i favoriti per la vittoria del gruppo, la sfida tra tedeschi e londinesi assume un valore fondamentale per il secondo posto: per questa ragione i due tecnici non rinunciano a nessuno e se la giocano a viso aperto. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Pochettino deve rinunciare allo squalificato Alli e ad altri elementi importanti come Rose e Wanyama. Giocherà quindi Son nel tridente insieme a Eriksen ed Harry Kane, con Dier e Dembelé a comporre la diga di centrocampo. Davinson Sanchez completa quindi il reparto difensivo esordendo in Champions League, al suo fianco Alderweireld e Vertonghen. Sugli esterni spazio ad Aurier preferito a Trippier, mentre Davies conserva il posto a sinistra. Lloris tra i pali.

Tottenham (3-4-2-1) - Lloris; Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Aurier, Dier, Dembelé, Davies; Eriksen, Son; Kane. All. Pochettino

Tante assenze anche per gli ospiti, ancora in emergenza sulla corsia di sinistra e con scelte obbligate in difesa. Bosz opta per Piszczek, Toprak, Papastathopoulos e Toljan a comporre la linea difensiva di fronte a Burki. A centrocampo il perno di mezzo è Mahmoud Dahoud, con Sahin e Kagawa ai suoi lati. Davanti nel tridente Pulisic a destra, Yarmolenko a sinistra ed Aubameyang in attacco.

Borussia Dortmund (4-3-3) - Burki; Piszczek, Papastathopoulos, Toprak, Toljan; Sahin, Dahoud, Kagawa; Pulisic, Aubameyang, Yarmolenko. All. Bosz