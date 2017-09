Atalanta - Everton in diretta, LIVE Europa League 2017/18 (19:00)

Google Plus

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Atalanta vs Everton, incontro valido per la prima giornata della UEFA Europa League 2017/2018. Dirige il russo Bezbodorov, fischio d'inizio alle ore 19.

Novità di Coppa. L'Atalanta affronta le partite casalinghe a Reggio Emilia, non quindi nel catino che ospita le gare di campionato, l'Atleti Azzurri d'Italia. Entusiasmo comunque alle stelle per la prima europea, cornice d'élite per sostenere l'undici nerazzurro.

Girone di ferro per i bergamaschi, l'Atalanta parte in terza ruota, almeno sulla carta. Everton e Lione hanno un'altra consistenza, specie oltre i confini nazionali, discorso diverso per i ciprioti dell'Apollon.

L'obiettivo di Gasperini è chiaro, affrontare una partita alla volta, con attenzione ed entusiasmo, l'Atalanta deve sfruttare le sue peculiarità, cogliere le eventuali occasioni. Interessante valutare anche i possibili ritocchi del tecnico, plausibile qualche cambio.

Gasperini, in conferenza, rivendica il diritto dell'Atalanta a sedere al tavolo dei grandi. Un premio conquistato con sudore e lavoro, il frutto di un'annata straordinaria. Il Gasp, che conosce la competizione, non chiude la porta a una possibile impresa, anzi rilancia.

"Vogliamo vincere questa partita e fare bella figura, il nostro obiettivo è passare il turno, abbiamo una buona squadra e vogliamo rendere felice la città", questo è il pensiero invece del Papu Gomez, simbolo dell'attuale corso bergamasco.

Il 2-1 con il Sassuolo nobilita l'Atalanta e cancella le due precedenti sconfitte. Squadra in divenire, Gasperini deve inserire i nuovi ed assorbire importanti partenze. Ancora fuori, poi, Spinazzola, al centro di un intreccio di mercato ad alta tensione.

Per la gara di questa sera, alcuni indisponibili. Oltre al citato Spinazzola, fuori Gosens, Schmidt e Ilicic. Per lo sloveno un problema all'anca sinistra. Occorre quindi ricostruire l'out, possibile il dirottamento in quel settore di Castagne.

3-4-1-2, quindi, con Berisha a difendere i pali. Caldara al centro della difesa, Toloi e Masiello a rifinire il pacchetto. Freuler e Cristante si dividono i compiti in mediana, De Roon è la prima alternativa. Come detto, Castagne a destra, Hateboer sul fronte opposto. Kurtic si muove alle spalle di Gomez e Petagna.

Diretta Europa League, live Atalanta - Everton

Non un avvio facile, in Premier, per l'Everton. Quattro punti in quattro partite, tre gol al passivo con il Tottenham, nell'appuntamento del week-end. Koeman deve trovare la giusta quadratura, la sua panchina inizia a scricchiolare.

4-2-3-1, questo il modulo proposto dall'olandese. Pickford protegge i pali, Jagielka e Keane al centro della retroguardia, Holgate e Baines i terzini. Schneiderlin o Gueye ad affiancare Davies a centrocampo. La trequarti è di qualità assoluta, Lookman e Calvert Lewin agiscono ai lati di Sigurdsson. Terminale ultimo è Rooney.