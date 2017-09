Champions League - Spurs a Cipro, Tottenham obbligato a battere l'APOEL

Son, Eriksen e Kane: giocheranno tutti insieme stasera? | Soccer - NBC Sports.

Dopo un'estenuante serie di turni preliminari, già due settimane fa abbiamo avuto modo di assistere al taglio del nastro della fase a gironi della Champions League 2017-2018. Sin dal momento del sorteggio, uno dei gruppi più meritevoli di attenzione è quello denominato come H, dove oltre al campione in carica Real Madrid ci sono Borussia Dortmund e Tottenham a giocarsi un passaggio del turno tutt'altro che scontato persino per la corazzata Blanca; più defilate invece le possibilità dell'APOEL Nicosia, che probabilmente si accontenterebbe anche di una "retrocessione" in Europa League dopo aver estratto delle avversarie così dure ma che, intanto, deve giocarsi le proprie possibilità ad armi pari. E proprio per questo, sicuramente avremo una partita stasera allo Stadio Neo GSP, dove si presenteranno proprio gli Spurs.

Londinesi reduci da un finale thriller nel derby contro il West Ham, prima dominato e messo in discussione soltanto nell'ultima mezz'ora per il risultato di 2-3 dell'Olympic Stadium. La stanchezza non potrà però essere un attenuante per gli inglesi, di fatto obbligati a confermare il proprio punteggio pieno dopo la vittoria soffertissima sul Borussia Dortmund di quasi due settimane fa: perdere punti contro la squadra cuscinetto del girone potrebbe essere fatale nell'ottica del passaggio alla fase successiva. Non saranno d'accordo i ciprioti, autori di un ottima prestazione aldilà del 3-0 ottenuto al Bernabeu contro i bicampioni d'Europa: era difficile, d'altronde, aspettarsi qualcosa di diverso nella trasferta più complicata. Ora però, per impressionare, la squadra guidata dal veterano Igor De Camargo dovrà migliorare il proprio punteggio, ed è pronta a farlo - diversamente dagli oppositori - senza alcuna pressione e col sostegno del proprio pubblico.

Le probabili formazioni

Mauricio Pochettino, nel ruolo di centravanti, potrà sicuramente contare su Harry Kane, già straripante nel debutto stagionale europeo. Per l'uscita di domani non si può però dire lo stesso della riserva Janssen, così come degli infortunati Lamela, Wanyama, Dembelé e Rose; al contempo, mancheranno anche Vertonghen ed Alli per squalifica. Davanti a Lloris, nel 4-3-2-1, dovrebbero esserci allora Aurier, Davinson Sanchez, Alderweireld e Davies. Winks e Sissoko, a centrocampo, dovrebbero supportare il metodista Dier mentre in avanti, alle spalle dell'Uragano, dovrebbero muoversi Eriksen e Son.

Giorgios Donis dovrebbe rispondere con un 4-3-3 praticamente a specchio, nel quale non figureranno di sicuro Bertoglio e soprattutto Ebecilio. In porta l'ex calciatore dovrebbe allora scegliere Waterman, con Vouros e Lago confermati nei ruoli di terzini, così come i centrali Carlao e Rueda. Nuno Morais, Vinicius ed Anoleftis occuperebbero così le caselle del centrocampo, con Zahid e l'ex Serie A Sallai a supportare De Camargo in avanti in quello che, probabilmente, si evolverà poi in un 4-5-1.

APOEL Nicosia (4-3-3): Waterman; Vouros, Carlao, Rueda, Lago; Nuno Morais, Vinicius, Anoleftis; Zahid, De Camargo, Sallai. Al. Donis

Tottenham (4-3-2-1): Lloris; Aurier, Davinson Sanchez, Alderweireld, Davies; Winks, Dier, Sissoko; Eriksen, Son; Kane. All. Pochettino