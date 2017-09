Live Napoli - Feyenoord, diretta Champions League 2017/18 (20.45)

Google Plus

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Napoli - Feyenoord. Gruppo F, seconda giornata della Champions League 2017/18, al San Paolo il Napoli sfida la compagine olandese. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige lo scozzese Collum.

Live Napoli - Feyenoord

Dentro-fuori. La seconda tornata di Champions mette il Napoli sotto i riflettori. L'inattesa sconfitta d'esordio con lo Shakhtar costringe Sarri a una rincorsa faticosa. L'obiettivo è chiaro, superare il Feyenoord ed attendere notizie dal City of Manchester Stadium.

In Inghilterra, infatti, va in scena l'altro match del girone, con le due squadre di vertice a giocarsi il primato. Guardiola ospita nel fortino "blu" lo Shakhtar. Chi vince, può mettere una pietra pesante in ottica qualificazione.

Napoli

In casa Napoli, tiene banco la questione Milik. Secondo infortunio pesante per l'attaccante, reparto offensivo ridotto all'osso, con il tecnico costretto ad adattarsi almeno fino al mercato di gennaio. Callejon e Mertens, due nove atipici chiamati ad alternarsi nel ruolo di prima punta.

Per la gara di questa sera, poche le novità, Sarri va con i titolarissimi. Reina difende i pali e sfrutta l'apporto della collaudata coppia Albiol - Koulibaly, con Hysaj e Ghoulam all'esterno. In mediana, Jorginho a gestire le operazioni, Allan e Hamsik a fornire inserimenti e forza fisica.

Pacchetto avanzato collaudato. Mertens si muove da punta, accorcia ed allunga ad intermittenza, togliendo riferimenti preziosi alla retroguardia altrui. Insigne e Callejon ondeggiano sull'out, elementi di tecnica e passo, difficilmente arginabili.

Sarri e Jorginho in conferenza confermano l'importanza della partita, ma rigettano l'idea di un risultato scritto. Non esiste, in Champions, un esito scontato. L'interpretazione della sfida è fondamentale, il Napoli deve mettere sul piatto la necessaria attenzione.

Un Napoli perfetto in campionato, al comando della graduatoria in coabitazione con la Juventus. Nel turno in archivio, vittoria non semplice, 3-2 a Ferrara contro una Spal d'assalto. Decisivo Ghoulam, qualche crepa nel perfetto incedere azzurro.

Feyenoord

Il Feyenoord deve reagire alla batosta inaugurale. Appare, a prima vista, vittima sacrificale, quarta forza di un girone piuttosto equilibrato, con il City a dettare il passo e Napoli e Shakhtar a contendersi la seconda piazza. Chiara, però, la volontà di ben figurare.

Van Bronckhorst richiama i suoi uomini. Per puntare ad un risultato positivo, bisogna leggere la partita, capire come gestire la probabile aggressione partenopea. La compattezza d'insieme è decisiva per arginare il Napoli.

Fuori Botteghin, Jorgensen e Vermeer. 4-3-3 per gli ospiti, con Kramer al centro dell'attacco. All'esterno, Larsson e Boetius. In mediana, El Ahmadi, Vilhena e Amrabat. Dietro, da destra a sinistra, Diks, Van der Heijden, Van Beek e Nelom.

Diretta Champions League, live Napoli - Feyenoord