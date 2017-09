Monaco - Porto LIVE, diretta Champions League 2017-2018

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Monaco - Porto, incontro valido per la seconda giornata della UEFA Champions League 2017/2018. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige lo sloveno Vincic.

LIVE Monaco - Porto

Le due squadre sono inserite nel girone F. Il Monaco arriva alla gara odierna dopo il pari in rimonta con il Lipsia, a segno Tielemans, innesto estivo della compagine monegasca. Il Porto, invece, è ancora a quota zero, dopo il KO pesante, in casa, contro il Besiktas, 1-3.

Per la squadra di Sergio Conceicao, quindi, esame di riparazione, senza margine d'errore. Una seconda sconfitta potrebbe precludere il cammino in Champions. In Turchia, infatti, va in scena l'altro match del girone, con il Besiktas, al vertice, ad attendere il Lipsia.

Il Monaco raggiunge la Champions dopo la scorpacciata in Ligue 1. 4 reti al Lille, a segno l'ex interista Jovetic, Ghezzal e Falcao (2). Due punti rosicchiati al Paris, costretto a convivere con il "caso-Cavani". Un punto divide ora le due squadre più forti di Francia.

Campionato che sorride anche al Porto, primo in Portogallo dopo 7 giornate. Punteggio pieno, 7 vittorie in altrettante uscite, due lunghezze sullo Sporting. Ora, però, la chiamata europea.

Esiste, tra le due squadre, un precedente illustre. Finale 2004, in palio la coppa più prestigiosa. Il Monaco si inchina allo straripante Porto di Mourinho. 3-0 e trofeo nelle mani di Deco - a segno nell'occasione - e compagni.

Le probabili formazioni

Nel Monaco, un'assenza di rilievo. Manca Subasic. Benaglio difende i pali, coppia centrale formata da Glik e dal più giovane Jemerson, con Raggi, fresco di rinnovo, in panchina. Sidibé presidia la destra, a sinistra non c'è più Mendy, ora al City, gioca Jorge. L'alternativa è l'inserimento di Touré.

Fabinho, oggetto del desiderio del PSG, si divide la mediana con Moutinho, un veterano di lungo corso e superiore intelligenza, o Tielemans. Lemar, altro uomo mercato, va a sinistra, con Lopes o Ghezzal sull'out opposto.

Stuzzica, nel 4-4-2, il reparto d'attacco. Jovetic si fonde perfettamente con Falcao. Tecnico, portato ad abbassarsi il primo, letale in area di rigore il secondo. Jojo deve respingere, per questa sera, la candidatura di Keità.

Conceição replica con il medesimo spartito tattico, 4-4-2 anche per il Porto, fuori causa André André. Aboubakar e Marega formano il tandem d'attacco, destinato a scalfire la solidità della coppia Glik - Jemerson.

Herrera e D.Pereira a centrocampo, le ali sono Corona e Brahimi. Davanti a Casillas, R.Pereira, Felipe, Marcano e Telles.

