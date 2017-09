Borussia Dortmund - Real Madrid in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Borussia Dortmund - Real Madrid, incontro valido per la seconda giornata della UEFA Champions League 2017/2018. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige l'olandese Kuipers.

LIVE Borussia Dortmund - Real Madrid

Nel girone H, comandano attualmente Real Madrid e Tottenham. Successo per 3-0 con l'Apoel per le merengues, 3-1 per il Tottenham con il Borussia Dortmund in terra inglese. La seconda giornata, per i tedeschi, si annuncia quindi delicata, facile presumere, infatti, un secondo sigillo per il Tottenham con il modesto Apoel.

Un incrocio ormai classico in Coppa quello tra Real e Borussia. Lo scorso anno, nella fase a gironi, doppio pari. 2-2 in Germania e 2-2 in Spagna, a confermare la tendenza delle due squadre all'offesa.

Il Borussia approda alla sfida dopo i 6 gol rifilati al Borussia M. Prima posizione in Bundes a quota 16, avvio coi fiocchi, eccezion fatta, come detto, per la caduta europea, certificata anche da alcune decisioni arbitrali discutibili.

Discorso differente per il Real. Due trofei in bacheca - Supercoppa Europea e di Spagna - ma un approccio con la Liga sofferto. Diverse assenze, una campagna acquisti incompleta (Zidane si trova con una rosa più povera di alternative rispetto alla scorsa stagione), risultati altalenanti.

Il ritorno al successo, per il Madrid, nell'ultimo turno. Due gol di Dani Ceballos per piegare l'Alaves e mantenere inalterata la distanza da un Barcellona infallibile. Sono sette le lunghezze che il Real deve recuperare all'undici di Valverde.

Zidane non nasconde le difficoltà della prova. Vincere in casa del Dortmund è operazione complessa, squadra tecnica, rapida, con principi definiti. Serve l'apporto degli avanti e il francese chiama i suoi fuoriclasse al proscenio.

I convocati del Real

Le probabili formazioni

Nei padroni di casa, diverse assenze. Fuori Schmelzer, Durm, Reus, Schurrle, Rode e Guerreiro. Burki protegge i pali, difesa a quattro composta da Piszczek, Papastathopoulos, Bartra e Tolja. In mediana, il magistero di Sahin, poi Castro e Kagawa.

Aubameyang, tripletta nell'ultimo turno di campionato, è il finalizzatore, ai suoi lati si muovono Philipp - in ascesa - e Yarmolenko (o Pulisic). Panchina di qualità, Bosz, a partita in corso, può lanciare Gotze, Weigl e Dahoud.

Zidane senza Marcelo, Benzema e Kovacic. Nacho prende la sinistra, con Carvajal sul lato opposto. Ramos e Varane a protezione di Navas. Casemiro punto d'equilibrio in mediana, Kroos e Modric a gestire il giro-palla. Bale e Isco affiancano Ronaldo, per l'occasione prima punta.

Da valutare la posizione di Isco, esterno a formare un 4-3-3 o trequartista alle spalle di Bale e Ronaldo? Sul fronte Borussia, come emerge dall'immagine sottostante, qualche ballottaggio nel settore arretrato.