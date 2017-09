Manchester City - Shakhtar in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (0-0): Si parte!

20.35 - Adesso si torna negli spogliatoi: a breve ci sarà il calcio d'inizio di Manchester City-Shakhtar Donetsk. Non mancate!

SQUAD GOALS pic.twitter.com/KcEVzX4AAH — Manchester City (@ManCity) 26 settembre 2017

20.25 - Le squadre stanno già assaggiando il campo con il classico riscaldamento...

20.15 - Guardiola sceglie Delph sulla sinistra - un esperimento già visto in campionato - con Sané che vince il ballottaggio con Bernardo Silva in attacco. Dall'altro lato nessuna novità.

20.05 - La risposta dello Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. All. Fonseca

19.55 - La formazione ufficiale del Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Stones, Delph; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sané, Aguero, Gabriel Jesus. All. Guardiola

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Manchester City-Shakhtar Donetsk, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Jorge Sousa.

Diretta live Manchester City-Shakhtar

L'esultanza dei giocatori del City dopo uno dei gol segnati al Feyenoord. | Manchester City FC.

QUI MANCHESTER CITY

Gli inglesi sono in uno dei momenti di forma statisticamente migliori della propria storia, con una difesa che non subisce gol fra coppe e campionato addirittura da agosto. Nel primo turno dei gironi i Citizens hanno travolto il Feyenoord, mentre, nei propri confini, nella giornata di sabato si sono imposti per 5-0 sul Crystal Palace.

Proprio la Premier League è l'ambizione principale della stagione dei britannici, che dopo un mercato faraonico vorrebbero tornare ad imporsi prima di tutto sulle altre rivali nazionali. Questo però non può legittimare un abbandono delle ambizioni europee, che restano comunque ampie: d'altronde la squadra appare molto attrezzata.

L'allenatore Guardiola in conferenza stampa ha confermato questa linea di pensiero. Per la sfida di oggi, il tecnico ha inoltre praticamente annunciato le assenze di Kompany e Gundogan, con anche l'ex Monaco Mendy in dubbio. Il francese potrebbe stringere i denti, ma è ancora in ballottaggio.

Pep Guardiola insomma sembra orientato a confermare il suo 4-3-3 con Ederson fra i pali e la difesa con Walker, Otamendi, Stones e uno fra Mendy e l'adattato Danilo (al momento favorito ed accostato alla Juventus in estate). Il mediano dovrebbe essere l'ex di giornata Fernandinho, con De Bruyne e David Silva a supportarlo. Bernardo Silva (o lui, o Sané) dovrebbe completare il tridente con Aguero e Gabriel Jesus.

Live Manchester City-Shakhtar

La probabile formazione scelta da Guardiola. | VAVEL.com via buildlineup.com

QUI SHAKHTAR DONETSK

Gli ucraini, in campionato, hanno vinto l'ultima sfida per 2-4 in casa dello Zirka. In generale il loro avvio di stagione è stato positivo, con la vittoria sul Napoli nel primo matchday a dare una dimensione ad una squadra probabilmente sottovalutata dagli azzurri al momento del sorteggio.

Una notizia shock ha però rotto la calma: è balzato fuori infatti che il capitano Darijo Srna è risultato positivo al test anti-doping dopo il match di due settimane fa di cui sopra. Per il momento il giocatore è fuori rosa e non potrà aiutare i suoi ad evitare l'ennesima "retrocessione" in Europa League.

A disposizione per Fonseca - che aveva indicato gli odierni avversari come i favoriti, insieme al Napoli, per la vittoria del girone - oggi non ci saranno nemmeno Malyshev e Kryvtsov, entrambi infortunati e neanche convocati. Tutti gli altri effettivi partiranno invece almeno dalla panchina.

La risposta di Fonseca. | VAVEL.com via buildlineup.com

Il tecnico Paulo Fonseca dovrebbe optare per il solito 4-2-3-1. Davanti all'esperto Pyatov dovrebbero figurare Butko, Ordets, Rakitskiy ed Ismaily. Fred e Stepanenko vanno in mediana, mentre in avanti c'è la tipica colonia brasiliana - da cui è passato anche Douglas Costa. Ecco allora Marlos, Taison e Bernard alle spalle di Facundo Ferreyra.

Diretta live Manchester City-Shakhtar

Taison esulta così per il suo gol contro il Napoli. | ilpost.it

STATISTICHE

Nessun precedente fra le due squadre, ma il match ha comunque le sue curiosità. Vi abbiamo già detto di Fernandinho, vincitore di sei titoli con la maglia arancionera prima di trasferirsi in Sky Blue; inoltre è bene soffermarsi sulla pericolosità offensiva dei britannici, che fra campionato ed Europa nelle ultime quattro hanno segnato addirittura 20 gol. Per blindare il girone bisognerà confermare questi numeri...