Atletico Madrid - Chelsea in diretta, Champions League 2017/18 LIVE (20.45)

NOTE: Match valido per la 2^ giornata del Gruppo C della Champions League 2017/18. Dall'Estadio Wanda Metropolitano, si affrontano Atletico Madrid e Chelsea. Calcio d'inizio previsto per le 20.45.

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Atletico Madrid - Chelsea, match valido per la seconda giornata del Gruppo C della UEFA Champions League 2017/18.

Nella notte in cui il Wanda Metropolitano compirà il suo battesimo europeo, Atletico Madrid e Chelsea saranno protagoniste in campo di uno tra i match più attesi di questo group stage. Con il risultato della Roma già memorizzato, - i giallorossi scenderanno in campo in Azerbaijan alle ore 18.00 per via del fuso orario - Colchoneros e Blues, rispettivamente a uno e tre punti dopo i primi novanta minuti, si daranno battaglia nel nuovissimo impianto madrileno, da poco assegnato alla finale della Champions League 2018/19. Le due favorite del Gruppo C, arrivano con grande fiducia alla sfida del Metropolitano: l'Atletico Madrid sta attraversando un ottimo momento di forma trascinato dai gol del solito Griezmann. Il Chelsea invece, sta mettendo sempre più ad agio Alvaro Morata, ex Blancos reduce da una meravigliosa tripletta allo Stoke City, il cui profumo di Derby non va sottovalutato.

Tutta la bellezza del Wanda Metropolitano nel giorno dell'inaugurazione ufficiale. Fonte foto: Hindustan Times

Ancora imbattuto nel corso di questa stagione, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone non sembra affatto risentire del blocco imposto dalla UEFA per il mercato in entrata. In attesa di poter schierare i nuovi acquisti - Vitolo e su tutti Diego Costa, passato proprio in settimana dal Chelsea ai Colchoneros - la rocciosa armata del Cholo può comunque contare su certezze che accompagnano ormai da anni il cammino europeo dei materassai. Trasferitosi nel meraviglioso Wanda Metropolitano, il rumoroso pubblico di fede rojiblanca si farà sentire allo stesso modo rispetto a quanto si percepiva in quel del Vicente Calderon. Sul roccioso reparto difensivo, come accade ormai da anni, poggeranno le fondamenta di questo Atletico, giovane e dotato in mezzo al campo, rapidissimo e spregiudicato in avanti.

L'uomo copertina è sempre Antoine Griezmann, rimasto a Madrid dopo aver rifiutato la spudorata corte del Manchester United durante l'estate. Le Petit Diable, punto di riferimento importantissimo in un reparto offensivo al momento orfano di Diego Costa, ha già marcato due reti decisive nelle due uscite stagionali al Wanda Metropolitano. Con la Roma però, nonostante una superiorità territoriale evidente, l'Atletico non è riuscito a sfondare il muro eretto da un super Alisson. Lo 0-0 potrebbe costar caro, per questo ad Antoine viene chiesta un'ennesima prova da Campione, una di quelle richieste in notti come queste: semplicemente notti da Champions.

E' Antoine Griezmann l'uomo più caldo in casa Atletico Madrid. Il beniamino del Wanda Metropolitano è proprio il numero 7 cholconero. Fonte foto: corriere dello sport

A tre punti dalla vetta della Premier League, il Chelsea di Antonio Conte sembra aver smaltito in queste ultime uscite un leggero appannaggio mostrato ad inizio stagione. Complice una preparazione volta a fornire prestazioni ottimali nella fase centrale e finale della stagione, - quanto accaduto lo scorso anno ne è un esempio - il Chelsea è partito in sordina anche quest'anno. Prima la dolorosa sconfitta in Community Shield con l'Arsenal, poi qualche punto di troppo perso in campionato, hanno fatto storcere il naso ai tifosi più esigenti. Inoltre, a tener banco per tutta l'estate non sono passati inosservati i mal di pancia dello stesso Conte e le bizze dell'ormai ex Diego Costa.

Ora però, la situazione sembra totalmente rientrata; in campionato, i Blues hanno messo insieme una striscia di risultati importanti, culminata dallo 0-4 del Britannia con lo Stoke City. A brillare è stato soprattutto Alvaro Morata, sempre più a suo agio negli ingranaggi offensivi dei Blues. L'ex attaccante di Juventus e Real Madrid si sta calando alla perfezione nel ruolo di punta centrale affidatogli da Conte, e le tre reti, tutte di ottima fattura messe a segno sabato, dimostrano una volta di più le eccelse qualità dello spagnolo. Inoltre, forte di un vantaggio - seppur minimo ma comunque importante - di due punti nella classifica del girone, per il Chelsea, tornare a Londra con un pareggio non sarebbe poi un dramma.

Morata, autore di una tripletta nell'ultimo turno di Premier League, ringrazia Pedro e Willian. Fonte foto: chelseafc.com

Al big match col Chelsea, arriva in ottima condizione l'Atletico di Diego Pablo Simeone. Il Cholo infatti, a livello di rosa può contare su quasi tutto l'organico, eccezion fatta per Gameiro e Augusto Fernandez. Capitan Gabi non è al meglio, e probabilmente gli verrà preferita la fisicità di Thomas Partey, affiancato da Saul Niguez in mezzo al campo. Il modulo naturalmente, è il 4-4-2 con Koke e Ferreira Carrasco a completare la mediana, e Correa - favorito su Torres - ad affiancare Griezmann in avanti. Il reparto difensivo invece, non dovrebbe prevedere sorprese, con Juanfran - in vantaggio su Vrsaljko - e Filipe Luis sulle due corsie, Godin e Savic centrali. A difesa dei pali infine, ci sarà Jan Oblak.

ATLETICO MADRID: (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis; Koke, Thomas, Saul, Carrasco; Griezmann, Correa. All. Diego Pablo Simeone.

In casa Chelsea l'unica assenza degna di nota riguarda Danny Drinkwater, arrivato proprio allo scadere del mercato estivo, ma ancora alle prese con un problema di carattere muscolare. Per il resto, Antonio Conte ha l'imbarazzo della scelta, anche se il suo 3-4-3 sembra già disegnato in tutti e undici gli uomini da mandare in campo. Davanti a Courtois, Rudiger, David Luiz e Azpilicueta formeranno il terzetto difensivo. A centrocampo, Moses e Marcos Alonso sono gli indiziati sugli esterni, con Kanté ed un tra Fabregas e Bakayoko ad occupare la porzione centrale del campo. In avanti, Willian è favorito su Pedro, con Hazard e Morata certi di una maglia dal primo minuto.

CHELSEA: (3-4-3): Courtois; Rudiger, David Luiz, Azpilicueta; Moses, Fabregas, Kantè, Alonso; Willian, Hazard, Morata. All. Antonio Conte.

E' stato di Griezmann il primo gol nel nuovo stadio. Il francese ha segnato l'unica rete del match nella sfida di due settimane fa con il Malaga. Fonte foto:goal.com

Dei faccia a faccia tra Atletico Madrid e Chelsea, denso di significati è quello andato in scena all'altezza delle semifinali, nella stagione 2013/14. Già allora, ad allenare i Colchoneros c'era Diego Simeone, bloccato da un Chelsea ultra difensivo nel match d'andata, al Calderon. Nel match di ritorno però, Fernando Torres illuse i Blues e José Mourinho, poi costretto alla resa per 3-1 sotto i colpi di un grande Arda Turan. Con quello storico successo ottenuto a Stamford Bridge, l'Atletico guadagnò il pass per la prima delle due finali perse con il Real Madrid, quella di Lisbona. Quel corner sul quale Sergio Ramos impattò alla perfezione è ancora un ricordo vivido e spiacevole nella mente dei tifosi Colchoneros.