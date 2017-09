Champions League - Atletico vs Chelsea, notte di gala

Al Wanda Metropolitano, per la seconda giornata della UEFA Champions League 2017/2018, si sfidano Atletico Madrid e Chelsea. Siamo già a un interessante snodo della massima competizione europea, perché il confronto odierno non è solo l'incrocio tra le due massime forze del gruppo C, ma anche quello tra due delle candidate ad un ruolo primario nella coppa più ambita. L'Atletico, dall'inizio dell'era Simeone, alberga con pieno merito al tavolo dei grandi. Nell'edizione in archivio, semifinale con il Real, poi campione. Il Chelsea, invece, è di ritorno in Champions, dopo l'avvento di Conte e una Premier da record. Simile la filosofia, di panchina e di campo. Due tecnici, Simeone e Conte, famelici, pronti a tutto, avversari prima sul rettangolo verde e ora in giacca e cravatta. Non può essere quindi una normale gara da 3 punti, con queste premesse.

L'Atletico sta volando in Liga, è alle spalle del Barcellona e non sembra subire l'impatto di un mercato al momento bloccato. Stop fino a gennaio, con Diego Costa, ufficiale nelle scorse ore, pronto a rinvigorire l'apparato d'attacco nella seconda parte di stagione. Il mercato è anche il cruccio di Conte, più volte critico nei confronti della società all'alba dell'annata corrente, nel periodo più difficile per i blues. Il Chelsea, ora, viaggia nuovamente ad alte frequenze e Conte osserva le due di Manchester, principali antagoniste nella corsa al titolo. In Champions, tre punti per la compagine inglese, frutto della scorpacciata con il Qarabag, uno per l'Atletico, fermato da una Roma di carattere sullo 0-0.

Atletico Madrid - Twitter

Atletico Madrid

Simeone ha l'intera rosa a disposizione per la sfida di questa sera. Non ci sono variazioni sul tema, Correa affianca Griezmann davanti, con Fernando Torres in panchina. Il transalpino può giocare un ruolo chiave nell'economia della partita, può inserirsi nella linea a tre del Chelsea. Koke e Carrasco si muovono sull'esterno, con Saul a dettare i tempi nella zona centrale. Gabi è fuori, almeno inizialmente. Il Cholo, infatti, predilige la fisicità di Thomas. Savic e Godin proteggono Oblak, Juanfran e Filipe Luis i laterali bassi.

Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis; Koke, Thomas, Saul, Carrasco; Griezmann, Correa

Chelsea

Margherita ricca anche per Conte. Il pieno recupero di Hazard consente di proporre un terzetto offensivo con pochi eguali. Il genietto con il 10 si colloca sull'out di sinistra, con Willian sul fronte opposto. Morata il terminale ultimo. In mediana, il palleggio di Fabregas e la sontuosa interdizione di Kantè. L'alternativa a Cesc è Bakayoko. Alonso e Moses impazzano in corsia, la maginot difensiva è composta da Rudiger, David Luiz e Azpilicueta. A disposizione anche Zappacosta.

Courtois; Rudiger, David Luiz, Azpilicueta; Moses, Fabregas (Bakayoko), Kantè, Alonso; Willians, Hazard, Morata

Chelsea - Twitter

Dirige il turco Cakir, fischio d'inizio alle 20.45.