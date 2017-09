PSG - Bayern Monaco in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di PSG - Bayern, incontro valido per il gruppo B della UEFA Champions League 2017/2018. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige lo spagnolo Mateu Lahoz.

LIVE Psg - Bayern

Il gruppo B, come dimostra la prima giornata, si presenta piuttosto definito, con due squadre, PSG e Bayern, a giocarsi il primato, e due a contendersi la terza posizione, utile per non abbandonare in via definitiva l'Europa.

Avvio col botto per il Paris, cinque reti sul campo del Celtic, una scorpacciata scozzese per confermare le ambizioni della compagine di Emery, chiamata a cancellare la clamorosa eliminazione dello scorso anno per mano del Barcellona.

Non da meno il Bayern Monaco, bravo a sbarazzarsi in casa dell'Anderlecht, con un rotondo 3-0. Come già lo scorso anno, Ancelotti deve convivere con critiche provenienti da più fronti. Il Bayern, al momento, non guida la Bundes, procede a ondate e in Germania molti mettono sotto accusa l'operato del tecnico, ai ferri corti con alcuni effettivi.

Se possibile va ancor peggio in Francia, dove la querelle Neymar - Cavani tiene banco. Un milione, questa la proposta all'uruguaiano per fare un passo indietro e concedere all'ex Barcellona la titolarità dei rigori. Risposta negativa e nubi all'orizzonte. Senza Neymar, intanto, solo un pari per il PSG in Ligue 1.

Diretta Champions League, PSG vs Bayern

In conferenza, Ancelotti sottolinea le qualità del PSG. Specie in trasferta, il Bayern deve prestare attenzione all'illimitato arsenale a disposizione di Emery. A far da eco al tecnico, Hummels e Tolisso. Il secondo, questa sera, rischia la panchina.

Emery, di contro, deve respingere le fastidiose domande sulla citata diatriba interna. Il tecnico, poi, evidenzia il rispetto nei confronti del Bayern, una squadra da sempre tra le candidate alla vittoria finale.

PSG

Fuori Pastore, pochi dubbi nell'undici di casa. Emery propone, ancora una volta, un centrocampo educato, in sostanza tre giocatori in grado di far correre la palla e verticalizzare all'occorrenza. T.Motta è il perno centrale, Verratti e Rabiot ai suoi lati. Tridente d'eccellenza, torna Neymar, con Cavani e Mbappé.

Thiago Silva e Marquinhos blindano Areola, Dani Alves prende la destra, con Kurzawa sull'out di sinistra. Tante le stelle in panchina, da Di Maria a Lucas, per giungere a Draxler, in orbita Real in vista del mercato di gennaio, o più presumibilmente per la prossima stagione.

Bayern Monaco

Ancelotti deve fare a meno del suo n.1, lungo stop per Neuer, tra i pali Ulreich. Boateng affianca Hummels, Martinez a disposizione. Kimmich gioca da terzino a destro - attenzione al possibile passaggio a tre dietro - a sinistra più Rafinha di Alaba - dopo l'infortunio non ha i 90 minuti.

Cerniera di protezione composta da Vidal ed uno tra Tolisso, Rudy e T.Alcantara. Sulla trequarti, Robben - da valutare, qualche acciacco per l'olandese - Muller (o Alcantara) e Ribery. Lewandowski completa la formazione iniziale.