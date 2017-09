Google Plus

Atletico Madrid - Chelsea, le formazioni ufficiali

Atletico Madrid e Chelsea si presentano alla sfida odierna in una differente situazione di classifica. La squadra di Simeone ha un punto, frutto del pari con la Roma, il Chelsea è a punteggio pieno dopo l'ampia affermazione col Qarabag. In palio, quindi, la supremazia del girone, con i blues in grado di "sfruttare" due risultati su tre.

Atletico Madrid

Undici confermato nel Madrid. Fuori Torres e Gabi, campo per Correa e Thomas. La sorpresa è al centro della difesa, al fianco di Godin, il Cholo lancia Lucas Hernández. In panchina, Savic e Gimenez.

Chelsea

All'apparenza un 3-5-2 quello di Conte, con Cahill, Azpilicueta e David Luiz a formare il pacchetto arretrato. Kante e Bakayoko compongono una sicura cerniera centrale, l'aggiunta di qualità è Fabregas. Alonso e Moses in corsia, Hazard a supporto di Morata. Da valutare la posizione di Cesc.