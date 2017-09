PSG - Bayern, le formazioni ufficiali

Otto gol all'attivo, zero al passivo. Questo, nel complesso, il bottino di PSG e Bayern dopo una giornata. Propositi di grandezza, la Champions come obiettivo di stagione. Le scaramucce della vigilia per alimentare un confronto atteso da molti. I padroni di casa sono alle prese con la querelle Neymar - Cavani, il Bayern con un rendimento alterno in Bundes. Parola al campo.

PSG

Emery non stravolge il suo undici, in un periodo difficile opta per la continuità. Neymar parte dalla sinistra, come da consuetudine, pioggia di palleggiatori in mediana, dietro dirige Thiago Silva.

Bayern Monaco

Mescola le carte Ancelotti. Fuori Robben - non al top - e Ribery. Alle spalle di Lewandowski, si muovono Muller, Alcantara e James Rodriguez. Tolisso - Vidal nel mezzo, novità anche dietro, con Martinez e Boateng al centro - panchina per Hummels - e Sule da terzino.