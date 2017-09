Champions League: Manchester United sul velluto, impotente il Cska Mosca (1-4)

Alla Cska Arena di Mosca c'è una sola squadra in campo ed è il di Mourinho, che porta a casa la seconda vittoria su due partite e dunque i sei punti e la vetta della classifica. Altra partita sontuosa dei Red Devils che confermano quanto di buono fatto vedere in Premier League e nella prima partita di Champions. Quattro a uno senza appello per il Cska Mosca, ma davvero capace di far pensare che la partita potesse prendere binari diversi rispetto a quelli che portano a Manchester. Doppietta di Lukaku, Martial su rigore e Mkhitaryan. Sono loro tre ad essere protagonisti in tutti e quattro i gol: assist di Martial per il primo gol di Lukaku, Mkhitaryan si procura il rigore segnato da Martial, ancora assist di Martial per Lukaku e il 3-0, infine il tap-in vincente di Mkhitaryan scaturito da un tiro precedente di Martial e da un'azione iniziata proprio da loro due con scambi veloci. Il gol della bandiera del CSKA arriva a risultato ormai acquisito e al 90'. Inutile la marcatura di Kuchaev.

Akinfeev sulla sx. Poi Lukaku e Young che esultano per il terzo gol | The Guardian

PRIMO TEMPO

Lo United mette subito le cose in chiaro al quarto minuto, passando in vantaggio con Romelu Lukaku, alla sua nona rete in nove presenze con i Red Devils: giocata individuale di un ritrovato Antonhy Martial, che salta il suo uomo, rientra sul destro e con un cross trova puntuale il colpo di testa vincente di Lukaku. Risponde subito però il CSKA con la sua stella Dzagoev, che raccoglie un passaggio fuori area e scarica di prima il destro, impegnando De Gea in una parata in calcio d'angolo. Tutto questo in sette minuti di gioco. Ma le squadre non si fermano, al dodicesimo altra occasione colossale per lo United: uno due fra Mkhitaryan e Blind, con la palla che ritorna all'armeno solo davanti alla porta, l'ex Dortmund però non resta freddo e tira addosso ad Akinfeev, sprecando l'occasione per il raddoppio. Non ci vuole molto per arrivarci però al raddoppio: al 19esimo è proprio Mkhitaryan a guadagnarsi un calcio di rigore, steso dall'intervento di Schennikov. Dagli undici metri Martial con calma e freddezza olimpica spiazza Akinfeev e fa 0-2 dopo 19'.

Al minuto 27 lo United mette una grossa ipoteca sulla partita, segnando il terzo gol ancora grazie all'asse Martial-Lukaku. Cross del francese dalla sinistra, liscio clamoroso di Berezutski, che così favorisce la batta in porta in solitaria di Lukaku. Il Belga non sbaglia e fa 10 in 9 presenze con il suo nuovo team. L'ex Everton però non sembra accontentarsi né del 3-0, né della sua doppietta e al 34' va vicinissimo all'hat-trick con un potente mancino dalla distanza, impegnando Akinfeev in una parata difficile. Cambio di lato, stesso risultato, chiaramente stavolta è De Gea a dover mostrare tutte le sue abilità e i suoi riflessi per parare un gran tiro di Chalov, bravissimo a girarsi in area proteggendo la palla e poi a far esplodere il suo destro.

Primo tempo che finisce solo 0-3, partita a senso unico che non sembra dare sbocchi ad altre interpretazioni anche nel secondo tempo. Red Devils padroni dell'Arena Cska. Lukaku si conferma uno dei migliori numeri 9 del mondo.

Il rigore trasformato da Martial per lo 0-2 | The Guardian

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo parte molto forte e il CSKA va subito vicino al gol sospinto dal tifo instancabile dei suoi tifosi. Ad avere l'occasione è Golovin, che con il mancino impensierisce De Gea, facendo terminare la sfera poco alta sulla traversa. Risponde immediatamente lo United con il solito Romelu Lukaku, che imbeccato sulla corsa, stoppa e tira in una frazione di secondo, con un Akinfeev che mostra tutti i suoi riflessi respingendo con il pugno la conclusione dell'attaccante dei Red Devils. Tutto questo quando sono passati solo 3 minuti dall'inizio del secondo tempo. Ne passano altri due e al 51' Blind ha una nuova occasione per gli ospiti di fare il quarto gol: cioccolatino di Young dalla destra e stacco dell'olandese che sfiora la traversa con il suo colpo di testa. La chiude definitivamente lo United al 56': filtrante di Mkhitaryan per Martial, il francese si smarca da due uomini e tira col piattone destro, Akinfeev respinge, ma sulla ribattuta arriva ancora Mkhitaryan che ribadisce in rete e fa 0-4.

Notte fonda per il Cska Mosca alla Cska Arena. Mourinho tributa all'armeno una meritata standing ovation al 61', mettendo in campo Lingard, che un minuto dopo essere entrato sfiora il gol, facendosi trovare puntuale al centro dell'area per deviare in porta, Akinfeev però non ci sta e compie un'altra parata, sventando il quinto gol degli inglesi. Si riaffaccia in avanti il CSKA al minuto 66 con un tentativo di Vitinho che però termina largo al lato, con De Gea che controlla visivamente la palla uscire. All'ottantesimo, dopo qualche minuto il cui il Cska ci ha provato senza successo e lo United ha perlopiù gestito il possesso, Darmian scuote un po' gli animi di una partita ormai finita, inserendosi alla perfezione in area e concludendo al volo, non trovando la rete di poco, grazie all'ennesimo intervento di Akinfeev, oggi particolarmente impegnato dagli avversari. Poi al 90' i padroni di casa trovano il gol della bandiera con Kuchaev, subentrato a Cholov. Assist di Golovin per il diagonale di Kuchaev, che batte De Gea e regala un premio di consolazione ai suoi tifosi.

Lo United si prende la vetta a sei punti di classifica, ad inseguire Cska e Basilea a tre punti. Benfica sorprendentemente a bottino vuoto dopo due giornate.