Champions League - Il Feyenoord, lo Shakhtar e l'obbligo di vincere

Siamo soltanto ad ottobre, eppure già oggi metà delle 32 squadre impegnate nella fase a gironi della Champions League saranno a metà del proprio percorso nel primo turno. Di conseguenza, si tratterà ovviamente di una notte in cui verremo a conoscenza dei primi verdetti - non tanto matematici, quanto effettivi. E' esattamente il caso del gruppo F, dove la sfida fra Shakhtar Donetsk e Feyenoord, con un occhio anche alla contemporanea gara fra Manchester City e Napoli, potrebbe essere una sentenza sul destino di una delle due compagini, in relazione ai rispettivi obiettivi.

Squadra Punteggio Manchester City 6 Shakhtar Donetsk 3 Napoli 3 Feyenoord 0

La situazione del gruppo F

E' ovvio, quasi inutile, sottolineare che in questa situazione un pareggio non serve a nessuno. Non serve agli ucraini, che dopo aver vinto lo scontro diretto della prima giornata hanno concrete chances di qualificazione, ma necessitano assolutamente di un doppio successo sull'avversario di stasera per continuare il proprio percorso; non serve assolutamente ai padroni di casa, che invece per rimanere in corsa sono obbligati alla vittoria. In qualsiasi caso, una sconfitta significherebbe eliminazione virtuale per gli olandesi, che a quel punto avrebbero bisogno di un mezzo miracolo anche solo per essere retrocessi in Europa League; al contempo, gli slavi per conoscere meglio il proprio destino dopo un eventuale KO dovrebbero attendere il risultato dell'Etihad.

Le probabili formazioni

Giovanni Van Bronckhorst ha un solo grosso dubbio di formazione, riguardante Kevin Diks, terzino destro ex Fiorentina che, se dovesse recuperare in tempo, giocherà dal 1' nel 4-2-3-1 del suo tecnico, facendo reparto insieme al portiere Jones e i difensori St. Juste, Van Beek ed Haps (out Botteghin). El Ahmadi e Vilhena dovrebbero sopperire alle mancanze di Tapia e Van der Heijden in mediana, più avanti Berghuis, Toornstra e Boetius sono i favoriti per il posto alle spalle dell'unica punta, Nicolai Jorgensen.

La risposta di Paulo Fonseca dovrebbe essere schierata con un modulo speculare. La porta sarà sempre presieduta da Pyatov, ancora tutta da chiarire invece la situazione attorno a Srna, che sarà ancora fuori dai convocati. Butko, Ordets, Rakitskiy e Ismaily formano dunque la linea difensiva. La sostanza di Stepanenko e gli strappi di Fred a centrocampo (infortunato Malyshev), in avanti uno fra gli acciaccati Dentinho e Bernard (favorito) occuperà la casella di sinistra al fianco di Marlos e Taison, a supporto del riferimento centrale, Facundo Ferreyra.

Feyenoord (4-2-3-1): Jones; Diks, St. Juste, Van Beek, Haps; El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Toornstra, Boetius; Jorgensen. All. Van Bronckhorst

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Burko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Stepanenko, Fred; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. All. Fonseca