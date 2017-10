Champions League, il Bayern non può sbagliare contro il Celtic | www.twitter.com (@SquawkaNews)

A sorpresa, questa sfida vale il secondo posto del gruppo B. Dopo il 3-0 subito al Parco dei Principi per mano del Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco riceve il Celtic all’Allianz Arena con l’obiettivo di allungare sugli scozzesi ed ipotecare almeno la qualificazione alle spalle dei parigini. Rispetto alla gara con i francesi, sulla panchina dei bavaresi non ci sarà più Carlo Ancelotti, ma Jupp Heynckes, che torna in Champions League dopo aver trionfato nel 2013, a Wembley contro il Borussia Dortmund, a 1607 giorni di distanza. Il rientro in Bundesliga è stato trionfale: 5-0 al Friburgo e 2 punti recuperati alla capolista Borussia.

Dall’altra parte il Celtic ha annientato con più facilità del previsto l’Anderlecht a Bruxelles per 3-0 ed ha agganciato il Bayern al secondo posto. Gli uomini di Brendan Rodgers hanno la chance di giocarsi una qualificazione sulla carta proibitiva ma che sarebbe clamorosa. In campionato i biancoverdi stanno avendo vita più o meno facile: primo posto in coabitazione con l’Aberdeen, frutto di 7 vittorie e 2 pareggi in 9 giornate.

Bayern Monaco e Celtic Glasgow si sono affrontate solo due volte in passato: nella fase a gironi della Champions League 2003-04, i bavaresi si imposero 2-1 all’Olympiastadion grazie alla doppietta di Roy Makaay, mentre in Scozia il risultato finale fu 0-0. Il Bayern conta 17 precedenti con società scozzesi: 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte – la squadra più incontrata è quella dei Rangers; il Celtic invece ha trovato sulla sua strada una compagine tedesca 20 volte – sono solo 3 i successi, con 5 pareggi e 12 sconfitte.

Sponda Bayern

Heynckes resta con diversi dubbi di formazione: sicuri assenti i lungodegenti Neuer e Ribery, out anche Javi Martinez, uscito durante la gara contro il Friburgo per un problema alla spalla, mentre rientra Vidal, anche se probabilmente partirà dalla panchina. Il partner di Thiago Alcantara in mezzo al campo sarà uno fra Tolisso e Rudy; davanti, dietro alla punta Lewandowski, dovrebbe rientrare James Rodriguez nel tridente di trequartisti completato da Robben e Muller. In difesa, stessa linea a 4 di sabato, con Kimmich, Hummels, Boateng e Alaba, e Ulreich in porta.

Probabile formazione (4-2-3-1):

Sponda Celtic

Rodgers deve rinunciare forzatamente a Simunovic, mentre Rogic e Armstrong restano in dubbio. Il tecnico farà di tutto per recuperare Scott Brown, da affiancare in mezzo al campo all’ex Genoa Ntcham; in attacco Dembelè è tornato contro il Dundee dopo un lungo infortunio e difficilmente scenderà in campo dall’inizio: la punta centrale dovrebbe essere Griffiths, supportato da Forrest, Sinclair e Roberts. In porta torna Gordon, protetto da Lustig, Boyata, Bitton e Tierney.

Probabile formazione (4-2-3-1):