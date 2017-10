Champions League: il Liverpool asfalta il Maribor, 7 gol agli sloveni e vetta del girone E (0-7)

Partita a senso unico quella di Maribor, che vede un Liverpool in grandissimo spolvero fare ben sette gol e conquistare il primo posto nel girone vista la sconfitta patita dal Siviglia in Russia contro lo Spartak Mosca. I reds aprono subito le danze al quarto con Firmino e prima del ventesimo ne fanno altri due con Coutinho prima e Salah poi. Prima della fine dei primi 45', Salah firma la doppietta ed è 4-0. Il Maribor non riesce mai a reagire e il Liverpool non si ferma, facendone altri due nella seconda frazione: doppietta di Firmino, primo gol coi Reds per Oxlade-Chamberlain -subentrato a Salah nel corso del secondo tempo- e Alexander-Arnold. Klopp e i suoi entrano nella storia per la più larga vittoria europea di sempre del Liverpool e dopo un inizio difficile di Champions League, che aveva visto i Reds conquistare solo due punti, adesso si ritrovano primi ad una lunghezza sul Siviglia.

Il trio d'attacco dei Reds mentre esulta (Firmino, Salah, Coutinho) | Twitter @LFC

PRIMO TEMPO

Il match si mette subito sui binari giusti per il Liverpool, che dopo quattro minuti passa in avanti con Roberto Firmino: solita azione devastante in velocità di Momo Salah sulla fascia di competenza, quella destra, palla al centro e Firmino che deve solo appoggiare in rete e portare in vantaggio i suoi. I Reds, sin dal primo minuto in controllo del possesso palla, tre minuti dopo hanno una nuova occasione con un tiro da fuori di Milner, che però non impensierisce Jasmin Handanovic, cugino del più famoso Samir. Ma al 13esimo la squadra di Klopp trova nuovamente la via del gol: scambi veloci sulla fascia destra, poi Milner intelligentemente mette a rimorchio dove Coutinho deve solo scartare il regalo fattogli dal compagno e raddoppiare. Gara decisamente in discesa per il Liverpool, ma i Reds non so ancora paghi del vantaggio e dopo un tiro terminato al lato di Moreno, al 19esimo calano il tris con Salah, portando in rete quindi tutto il tridente d'attacco. Ottima assistenza di Firmino che mette Salah in condizione di allargare il piattone sinistro da posizione defilata e di battere per la terza volta in meno di venti minuti il portiere del Maribor.

Padroni di casa tramortiti da un avvio clamoroso del Liverpool. Si scuotono finalmente gli sloveni quando è il 29esimo, trovando la prima occasione da gol con Viler che tenta la conclusione dopo essere stato servito da Tavares. Ma è un'occasione isolata perchè tre minuti dopo uno scatenato Salah va vicino alla sua doppietta: azione solitaria dell'egiziano che sulla destra non ha rivali in questa partita, poi collo sinistro che impegna Handanovic in una parata in due tempi. Sale in cattedra anche Coutinho, finta e controfinta al diretto avversario per liberare il destro, che viene però stoppato dal portiere del Maribor. Al quarantesimo è poker con doppietta di Salah: filtrante di Coutinho per Alberto Moreno, che la mette rasoterra nel mezzo e trova l'ex Roma a spingere il pallone in rete, tutto troppo facile e partita virtualmente chiusa quando non è ancora finito il primo tempo. Prova a riaffacciarsi in avanti il Maribor e lo fa con un calcio piazzato battuto da Ahmedi, che trova la testa di Suler, sfiorando la porta di pochissimo.

Il gol dello 0-4 di Salah a fine primo tempo | Twitter @LFC

SECONDO TEMPO

Riparte a mille all'ora il Liverpool con Alberto Moreno che scaglia una cannonata da lunga di stanza sfiorando il gol dopo neanche un minuto di gioco nel secondo tempo. Poi al 54' doppia punizione di Coutinho: la prima battuta è velenosa ma non c'entra la porta e non trova compagni, sul secondo invece il numero 10 dei Reds trova alla perfezione Roberto Firmino, che in mischia firma lo 0-5 e la sua doppietta. Manita che pone fine a qualsiasi discorso si potesse fare su questa partita, Liverpool troppo superiore al Maribor. Il quinto gol tramortisce definitivamente gli sloveni che non trovano più nè le forze, nè la voglia per provare a reagire. Il Liverpool dal canto suo gestisce in tranquillità il possesso palla. Al 77' si scuote un po' la gara: errore in rinvio di Handanovic che regala palla a Oxlade-Chamberlain, l'ex Arsenal salta un difensore e conclude con il destro, ma Handanovic mette una pezza all'errore successivo deviando in calcio d'angolo il tiro dell'esterno inglese.

Al secondo tentativo quando è l'86esimo Oxlade-Chamberlain firma il suo primo gol con la maglia dei Reds: Sturridge, altro subentrato nella seconda frazione, ruba palla e vede il taglio in area dell'ex Arsenal, palla filtrante e Chamberlain che deve solo correggere in porta l'assist del compagno, per il Liverpool già da un po' questa gara è pura accademia. Al 90' c'è spazio anche per la glora del giovane terzino destro Alexander-Arnold, che beneficia di una deviazione di un difensore del Maribor sul suo tiro di destro che beffa Handanovic e consente al Liverpool di portarsi sul definitivo 0-7.

La vittoria clamorosa dello Spartak Mosca per 5-1 permette a Klopp&co di essere primi con alle porte il ritorno con il Maribor in Inghilterra. E con queste prerogative, non sarà affatto una sorpresa vedere il Liverpool ad otto punti nella prossima giornata di Champions.