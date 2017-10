Champions League - Real Madrid e Tottenham non si fanno male: 1-1 al Bernabeu

Termina con un pareggio il match tra Real Madrid e Tottenham, termina con un 1-1 che accontenta entrambe le squadre. Nel match valido per la terza giornata del Girone H di Champions League succede tutto nella prima frazione di gioco con gli ospiti che, poco prima della mezz'ora, si portano in vantaggio con un autogol di Varane ma nel finale di tempo arriva il pareggio con il rigore di Ronaldo. Nel secondo tempo assedio Real ma il gol non arriva. Con questo punto entrambe le squadre salgono a sette, mantenendo sei punti di vantaggio sul Borussia, fermato dall'Apoel.

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-3-1-2 per il Real Madrid con Isco a supporto di Ronaldo e Benzema mentre il Tottenham risponde con il collaudato 3-4-1-2 con Eriksen a supporto di Kane e Llorente.

Pronti via e subito il Real Madrid va ad un passo dal vantaggio con Ronaldo che, sugli sviluppi di un cross da destra, colpisce di testa ma centra il palo. Sulla respinta Benzema calcia a botta sicura ma spedisce fuori. Poco dopo ancora padroni di casa pericolosi, con Ronaldo che ci prova con un diagonale destro ma la sfera termina fuori di poco. Al 19' la risposta degli ospiti con Kane che, sugli sviluppi di un corner, stacca più in alto di tutti di testa ma Navas vola e sventa la minaccia. La squadra di Pochettino ribatte colpo su colpo e al 25' si rende pericolosa con un tiro a giro di Winks, col destro, ma la sfera termina alta.

E' solo il preludio, però, al gol del vantaggio che arriva al 28' con Kane che, sugli sviluppi di un cross da destra, gira di tacco e batte Navas con la complicità di Varane, 0-1. La reazione del Real arriva al 31'. Isco calcia dall'interno dell'area col mancino ma Lloris vola e nega la gioia del gol. Al 43', arriva il meritato pareggio dei blancos. Sanchez atterra Kroos in area di rigore: dal dischetto si presenta Ronaldo che non sbaglia, 1-1 e primo tempo agli archivi.

Nella ripresa parte forte il Real Madrid che al 49' si fa subito vedere con Ronaldo che, su cross di Marcelo, gira col sinistro ma la sfera termina alta. Poco dopo occasione colossale per i padroni di casa. Casemiro mette in mezzo per Benzema che colpisce di testa, da pochi passi, ma Lloris respinge incredibilmente. Passano trenta secondi e Isco apparecchia la tavola per Ronaldo che da pochi metri, in corsa, calcia alto. Al 63' blancos ancora vicini al gol con Ronaldo che entra in area e calcia col destro ma Lloris alza con la mano sinistra in angolo con un gran guizzo. Passano due minuti e Ronaldo si mette in proprio, salta tre uomini in progressione e calcia col mancino ma Lloris si distende e dice ancora di no.

Il Madrid domina ma al 71' il Tottenham butta via un'occasione ghiotta. Kane si presenta davanti a Navas ma il portiere non va giù e devia in angolo con i polpastrelli. Due minuti dopo Eriksen entra in area e calcia col destro ma Navas risponde presente e manda in angolo. Sugli sviluppi del corner stacca Davinson Sanchez ma la sfera esce di poco a lato. Zidane si gioca le carte Asensio e Lucas Vazquez per Benzema e Isco ma il risultato non cambia più. Al Bernabeu Real Madrid e Tottenham pareggiano 1-1.