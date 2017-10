Chelsea - Roma in diretta, Champions League 2017/18 LIVE (20.45)

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Chelsea - Roma, match valido per la terza giornata del Gruppo C della UEFA Champions League 2017/18.

Accantonate le rispettive sconfitte in campionato, Chelsea e Roma sono protagoniste nella notte delle stelle di Stamford Bridge. A Londra, nel giardino di Casa Conte è di scena la Lupa di Eusebio Di Francesco, pronto al duello tutto nostrano con il manager leccese. Alla vigilia di questa terza giornata, il Gruppo C sembra sorridere sia ai Blues che ai giallorossi; in virtù dei successi su Qarabag e Atletico, il Chelsea è a punteggio pieno. La Roma, a ruota dei londinesi, è a quota quattro punti. Un punto appena per l'Atletico Madrid di scena a Baku nel tardo pomeriggio (ore 18.00), quello ottenuto all'Olimpico sul campo della Roma. A chiudere è proprio la cenerentola Qarabag, sempre perdente e alla sua prima partecipazione assoluta in Champions League.

Nonostante la sconfitta in campionato con il Napoli, la squadra giallorossa sembra convinta dei propri mezzi. A Londra, la Roma proverà a fare match pari. Fonte foto: ForzaRoma.info

E' un momento delicatissimo quello che sta attraversando il Chelsea di Antonio Conte. Dall'esaltazione del Wanda Metropolitano, appena qualche settimana fa, tutto è girato per il verso sbagliato. In Premier League sono arrivate due sconfitte pesantissime e consecutive: prima il ko casalingo imposto da un maestoso Manchester City, Poi, alla ripresa, il blackout accusato sul campo del fanalino di coda Crystal Palace. In più, a complicare la situazione è arrivato anche l'infortunio occorso ad Alvaro Morata proprio nel match con il City. Alvaro, punto di riferimento offensivo dei Blues, è stato costretto a saltare il match con il Palace - poi perso - ma per la gara di questa sera dovrebbe essere totalmente recuperato e a disposizione di Conte. Il Manager dei Blues non può rinunciare al suo numero nove, ma al tempo stesso chiede maggior incisività a calciatori del calibro di Hazard e Willian, anch'essi spenti in questo autunno freddo per i Blues. La classifica di Premier infatti, li vede già meno nove dal City leader.

Antonio Conte si congratula con Alvaro Morata dopo la rete del momentaneo pareggio siglata nella gara con l'Atletico Madrid. Conte può sorridere proprio in virtù del recupero di Alvaro, stasera in campo dal 1'.

Non facile ripartire con immediatezza anche in casa Roma. I giallorossi, pur disputando una buona partita, sono usciti perdenti dallo scontro diretto con il Napoli di Maurizio Sarri. La sconfitta, la seconda in uno scontro diretto - e come per quella con l'Inter arrivata in casa - ha evidenziato ancora qualche limite che questa Roma ha necessità di oltrepassare al più presto. Non sempre efficace con i suoi uomini di centrocampo, in affanno - soprattutto per via degli infortuni in avanti - e con il problema occorso a Manolas a completare lo scenario negativo, i giallorossi arrivano a Londra non nelle migliori condizioni possibili. Di Francesco però, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha parlato di una Roma decisa e concentrata, una Roma capace di mettere in difficoltà anche una corazzata come quella del Chelsea Campione d'Inghilterra.

Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso alla prima stagione sulla prestigiosa panchina della Lupa. Fonte foto: lapresse

La notizia migliore per il Chelsea ed Antonio Conte riguarda il recupero di Alvaro Morata. Il 'delantero', uscito per un infortunio al bicipite femorale nel corso del match con il Manchester City - lo scorso 30 settembre - ha svolto l'ultimo allenamento interamente in gruppo. Conte sembra intenzionato a rischiarlo nonostante le condizioni dell'ex Juve e Real non siano al meglio. Troppo importante avere Morata, soprattutto ora che la Roma potrebbe perdere qualche certezza difensiva vista l'assenza di Manolas. Con il numero nove iberico, in avanti ci saranno Willian e Hazard, mentre a centrocampo dovrebbe salire Azpilicueta. La coppia centrale sarà composta da Fabregas e Bakayoko, con Marcos Alonso a completare il reparto. Davanti a Courtois invece, Cahill dovrebbe riprendersi la titolarità e la fascia da Capitano. Con lui ci saranno David Luiz e l'ex Antonio Rudiger.

CHELSEA: (3-4-3): Courtois; Rüdiger, Cahill, David Luiz; Azpilicueta, Fabregas, Bakayoko, Alonso; Willian, Morata, Hazard. All. Antonio Conte.

Una brutta notizia ha macchiato i giorni - difficili e tesi - tra la gara con il Napoli e quella di questa sera. La Roma dovrà fare a meno di Kostas Manolas per le prossime 3-4 settimane. La colonna difensiva greca ha riportato una lesione di primo grado all'adduttore lungo della gamba sinistra proprio nel match col Napoli. Una tegola non indifferente per Di Francesco, ora a corto anche di centrali di difesa oltre che di esterni d'attacco. A Londra, il 4-3-3 di Eusebio sarà interpretato da Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus e Kolarov in difesa - tra i pali naturalmente c'è Alisson Becker. A centrocampo, è fondamentale il recupero di Strootman, in campo con De Rossi e Nainggolan. In avanti invece, pesano le assenze di El Shaarawy (in realtà convocato ma non pronto per giocare dal 1') e Schick. Florenzi sarà avanzato nel tridente come con il Napoli. Con lui Dzeko e Perotti.

ROMA: (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, Perotti. All. Eusebio Di Francesco.

Il successo interno della Roma, 3-1, sul Chelsea. Risale alla stagione 2008/09, quando nella gara d'andata giocata a Stamford Bridge a decidere fu John Terry.

Sono appena quattro i confronti diretti tra Chelsea e Roma nella storia delle competizioni UEFA. I primi due incroci, risalenti alla lontanissima Coppa delle Fiere 1965/66, videro il Chelsea pareggiare 0-0 a Roma prima di vincere per 4-1 nella gara di ritorno. Nella stagione 2008/09 invece, Roma e Chelsea - come in questo caso - furono sorteggiate nello stesso group stage. Nella gara d'andata giocata a Londra, i padroni di casa si imposero 1-0 con il gol di Capitan John Terry. Nel match di ritorno invece, ad avere la meglio fu la Roma allora di Luciano Spalletti. Tra i protagonisti della serata Panucci - autore di una rete - e Vucinic, due volte a segno per suggellare il definitivo 3-1.