Barcellona-Olympiakos live, UEFA Champions League 2017/18 in diretta (20.45)

Buonasera a tutti! Benvenuti ad una nuova diretta scritta, ovviamente in tempo reale, qui su VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana e vi accompagnerò prima, durante e dopo la sfida tra Barcellona ed Olympiakos. Si gioca al Camp Nou, la gara è valevole per la terza giornata del girone D della Champions League 2017/18. Si inizia alle 20.45, dirigerà l'incontro lo scozzese William Collum.

Il momento delle due squadre

Barcellona che arriva all'incontro dopo aver perso i primi due punti della stagione: un cammino di nove partite vinte consecutivamente che sembrava inarrestabile, ed invece si è fermato con l'1-1 in casa dell'Atletico Madrid, con Suarez, al minuto 82, a pareggiare il vantaggio di Saul Niguez nel primo tempo. Si tratta solo del terzo gol stagionale incassato dalla squadra di Valverde, che comunque comanda la classifica della Liga con 22 punti in 8 partite, nonostante le ultime settimane a dir poco turbolente dal punto di vista dei rapporti tra la Catalogna e lo stato centrale spagnolo: un clima di tensione ed incertezza che rischia di ripercuotersi anche sulla principale squadra di calcio della regione.

Per quanto riguarda la Champions, il clima non cambia: se con la Juventus è arrivata una prestazione dominante (3-0 sigillato dalla doppietta di Messi), contro lo Sporting è bastato l'autogol di Coates ad inizio secondo tempo a garantire il punteggio pieno e la rete inviolata dei blaugrana. Vincendo stasera, la Pulce ed i suoi compagni metterebbero già una seria ipoteca sul discorso qualificazione.

Dall'altra parte, invece, l'Olympiakos ha ritrovato pochi giorni fa la vittoria, con il pirotecnico 4-3 rimediato contro il Panionios (decisivo il rigore di Fortounis nel finale), ma prima di quella gara il bottino pieno era arrivato una sola volta nelle ultime sette. Le partite perse contro i "cugini" dell'AEK Atene e contro l'Atromitos pesano tanto non solo sul morale, ma anche sulla classifica: alla settima giornata i ragazzi del Pireo pagano già cinque punti di svantaggio dal PAOK capolista.

In Europa, se possibile, la situazione è ancora peggiore: la sconfitta contro la Juventus a Torino era ipotecabile, mentre lo era molto meno il 3-2, con l'inutile tentativo di rimonta di Pardo nei minuti di recupero, al Pireo contro lo Sporting Lisbona. A questo punto, vincere in Portogallo potrebbe comunque non bastare neanche per "retrocedere" in Europa League: serve portare via un punto da una delle due potenze del girone.

Le ultime dal campo

Diversi gli infortunati da registrare per Ernesto Valverde, tra l'altro doppio ex della gara, dato che si è seduto per due volte, tra il 2009 ed il 2012, sulla panchina del Pireo. Assenti quasi tutti lungodegenti: Arda Turan, Dembelé e Rafinha, a cui ieri si è aggiunto Jordi Alba, che ha accusato un problema all'adduttore durante la rifinitura. Dunque, davanti a Ter Stegen dovrebbe essere Digne a completare la difesa a quattro con Piqué, Umtiti e Semedo sulla fascia destra.

In mezzo, possibile un turno di riposo per Rakitic, reduce anche dal faticosissimo doppio impegno con la Croazia, a favore di Sergi Roberto, che completerebbe il classico terzetto con Iniesta e Sergio Busquets a fare da metronomo davanti alla difesa. Davanti, i blaugrana non possono ovviamente prescindere da un Messi in versione extra-lusso: dopo aver portato praticamente in braccio l'argentina ai mondiali, la Pulce è alla ricerca della centesima marcatura in competizioni UEFA: per ora sono 96 i gol in Champions e 3 quelli in Supercoppa. In questa stagione, invece, Leo è già a quota 13. Con lui ci saranno Luis Suarez, fermo per il momento a quota 3 reti stagionali, e Gerard Deulofeu, in vantaggio sulla concorrenza di Gomes.

Dall'altra parte, anche Takis Lemonis deve fare qualche rinuncia per la trasferta spagnola: rimangono in infermeria Figueiras e Sebà, oltre ad Emenike (con problemi al tallone) e Ben Nabouhane, fermo a causa dell'anca. Previsto un 4-2-3-1 quindi per i greci, che probabilmente si abbasseranno con un 4-5-1 in fase di non possesso. Proto difende i pali, con Nikolaou e Botìa a fargli da scudieri, mentre Koutris ed Elabdellaoui saranno i due esterni.

In mezzo ballottaggio a tre per due maglie, dovrebbero spuntarla Romao e Zdjelar a discapito di Odijdja-Ofoe. Dubbi anche in avanti, con Carcela-Gonzalez che dovrebbe prendere il posto di Pardo sulla destra, mentre Fortounis e Marko Marin completeranno. Attenzione però alla concorrenza di Gillet e Androutsos, mentre l'unica punta di ruolo presente a Barcellona è il serbo Djurdjevic.

Le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Piqué, Digne; Roberto, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Deulofeu. All. Valverde

Olympiakos (4-2-3-1): Proto; Elabdellaoui, Botìa, Nikolaou, Koutris; Romao, Zdjelar; Carcela-Gonzalez, Fortounis, Marin; Djurdjevic. All. Lemonis