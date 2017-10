Bayern Monaco - Celtic in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Si gioca all'Allianz Arena, impianto da 75.000 mila posti situato a Monaco di Baviera.

Rogers vara per il 4-2-3-1. Gordon tra i pali, a sua protezione Boyata e Lustig, Tierney e Gamboa terzini. Ntcham e Brown mediani, Rogic dietro Griffiths con Roberts e Sinclair ai lati.

Il Celtic arriva in Baviera con la speranza di giocarsi la gara a testa alta. Prima nel campionato Scozzese con 23 punti - a pari punti con l'Aberdeen - e con pensieri di fuga, la squadra di Brendan Rogers vuole regalare ai tifosi il 7° titolo nazionale consecutivo. In Champions, l'esordio horror contro il PSG - sconfitta 5-0 a Celtic Park - è stato dimenticato grazie al 3-0 a domicilio rifilato all'Anderlecht. Ora un altro scoglio difficile.

Heynckes vara il 4-2-3-1. In porta Ulreich, difesa composta - destra verso sinistra - da Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba. Rudy ed Alcantara frangiflutti di centrocampo, Müller dietro Lewandowski con Robben e Coman ai lati

A Monaco di Baviera, il Bayern Monaco respira ancora un clima tumultuoso causato dagli strascichi dell'addio di Carlo Ancelotti. Dopo il 3-0 subito dal PSG nella 2^ giornata di Champions League, il tecnico italiano è stato sollevato dall'incarico di allenatore per motivi di spogliatoio più che di risultati. Per la gara contro l'Herta è subentrato l'allenatore in seconda Sagnol - 2-2 - prima di affidare la squadra ad una vecchia conoscenza: Jupp Heynckes. Il 5-0 contro il Friburgo è stato confrontante, ora la Champions. Obiettivo primario: recuperare il terreno perso in entrambe le competizioni.

Heynckes: "Guai a sottovalutare il Celtic, una squadra che da 6 anni consecutivi vince il campionato. L'anno passato - inoltre - ha dato filo da torcere a Borussia Monchengladbach e Manchester City."

Allenamento Bayern - Fonte: @FCBayern / Twitter

Sono due i precedenti totali. Nella Champions League del 2003, Bayern Monaco e Celtic si affrontarono nei gironi. A Monaco di Baviera, all'andata, i tedeschi trionfarono 2-1 con la doppietta di Makaay nella ripresa utile a rimontare il gol al 57^ di Thompson.

Arbitra Sergei Karasev coadiuvato da Averianov e Kalugin, quarto uomo Gavrilin. Addizionali si porta i signori Lapochkin e Ivanov