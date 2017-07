Ajax - Dramma Nouri: riscontrati seri e permanenti danni cerebrali

Arrivano notizie pessime dall'ospedale di Innsbruck dove è ricoverato Abdelhak Nouri, ventenne giocatore dell'Ajax collassato in campo sabato scorso durante un'amichevole col Weder Brema a causa di un'aritmia cardiaca.

Su Twitter la società olandese ha dato poco fa un aggiornamento sul centrocampista classe 1997 e purtroppo non ci sono buone notizie, anzi, quelle che arrivano sono pessime: "L'Ajax è profondamente triste nel dover annunciare che a Nouri è stata diagnosticato un danno dal punto di vista cerebrale grave e permanente. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a lui e ai suoi familiari in un momento così difficile". Questo il comunicato ufficiale dei Lancieri a cui si unisce tutto il mondo del calcio e non solo. Il giocatore, trasportato con l'elicottero in ospedale dopo l'accaduto, era stato indotto in coma farmacologico e risvegliato solo ieri ma, il bollettino medico di oggi, ha reso ancor più critica questa complicata situazione. Dopo l'accaduto, l'Ajax ha messo in vendita nei propri store ufficiali delle magliette speciali con la scritta: "Stay strong Appie", con il numero 34, quello che indossa Nouri.