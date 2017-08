Eredivisie: tutti contro il Feyenoord, le big pronte a riprendersi lo scettro

Source photo: news.superscommesse.it

Anche l'Olanda del calcio esce dal torpore estivo, preparandosi ad una prossima stagione di Eredivisie. Destinato a difendere un titolo guadagnato con le unghie e con i denti, sfida casalinga non agevolissima per il Feyenoord, che contro il Twente cercherà di partire con il piede giusto. Novanta minuti non facili, da affrontare con calma e concentrazione. Altra gara interessante, poi, quella tra PSV Eindhoven ed AZ Alkmaar, con i Bazoer costretti a cominciare subito bene, evitando di perdere punti preziosi come fatto nella passata stagione. Più agevole, invece, l'esordio stagionale dell'Ajax, in casa di un Heracles Almelo poco ostico contro le big d'Olanda. Le sorprese, però, potrebbero insidiarsi dietro l'angolo.

Tra i collettivi il cui obiettivo minimo è l'Europa League, impegno lontano dal proprio pubblico per l'Utrecht, in casa di un Den Haag che, nella scorsa stagione, ha inanellato una serie positiva di risultati proprio nelle prime fasi. Occhio, dunque. Non dovrebbe avere problemi, invece, il Vitesse, in casa e contro un Breda che dovrà fare il massimo per evitare di scendere nella seconda lega calcistica olandese. I gialloneri potrebbero davvero dilagare, senza però perdere la concentrazione. Incrocio già complicato, poi, per Groningen ed Heerenveen, che si sfideranno dando vita ad uno spettacolo probabilmente equilibrato, adatto per gli amanti di questo sport.

Novanta minuti che potrebbero regalare soddisfazioni, poi, per il VVV Venlo, contro uno Sparta Rotterdam che nella passata stagione ha seriamente rischiato di scendere nella lega minore dopo un solo anno di Paradiso sportivo. La neo-promossa, dunque, dovrà far leva sulla voglia di sorprendere, mettendo in cascina i primi punti in vista della salvezza finale. Vorrà puntare a qualcosa in più della semplice salvezza, invece, il PEC Zwolle, che nella passata stagione ha vissuto davvero momenti bui. In casa e contro il Roda, non si dovrà fallire. Gara che normalmente mette di fronte collettivi impelagati nella lotta salvezza, infine, Willem II-Excelsior, collettivi ben felici di iniziare al meglio la stagione.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

11.08. 19:00 Den Haag Utrecht

12.08. 18:30 PSV Alkmaar

12.08. 18:30 Venlo Sparta Rotterdam

12.08. 20:45 Heracles Ajax

12.08. 20:45 Vitesse Breda

13.08. 12:30 Zwolle Roda

13.08. 14:30 Feyenoord Twente

13.08. 14:30 Willem II Excelsior

13.08. 16:45 Groningen Heerenveen