Eredivisie: tonfo Ajax, vincono le altre big. Inizio sorprendente per il Venlo

Una prima giornata di Eredivisie emozionante, capace di rendere questa edizione della massima lega calcistica olandese subito incerta e ricca di colpi di scena. Interpretando in maniera positiva la sfida ma facendo i conti con la sfortuna, primo tonfo stagionale per l'Ajax, che senza Klaassen perde in casa di un Heracles Almelo in palla e subito cinico. I Lancieri infatti, dopo un primo tempo puntellato da diciassette tiri, passano in vantaggio grazie a Ziyech, illudendosi ma subendo poi il pari di Gladon. Sempre continuando lungo i binari del dominio, gli ospiti non sfondano, incassando addirittura il 2-1 di Kuwas. Inizio in salita, dunque, per Kezier.

Non interrompe il feeling con la vittoria avuto nella scorsa stagione, al contrario, il Feyenoord Rotterdam, che da campione in carica batte l'arcigno Twente superando indenne una sfida tutt'altro che agevole. I campioni in carica, passano infatti in vantaggio grazie a Jorgensen, subendo al 37' il pari di Jensen. All'ora di gioco, è Berghuius a a togliere le castagne dal fuoco, ringraziando l'esperto Toorsntra per il passaggio vincente. Soffre più del solito, poi, il PSV Eindhoven, che riesce comunque a superare l'AZ Alkmaar nella prima uscita casalinga. Nonostante il vantaggio di dos Santos, i Bazoer pareggiano con Lozano, passando in avanti grazie a Pereiro. Nella fase finale di gioco, dopo il 3-1 di van Ginkel, è Weghorst ad illudere le Teste di Formaggio, che non completano la rimonta.

Sontuoso 4-1, inoltre, del Vitesse, che contro il malcapitato Breda fa la parte del leone non rischiando praticamente nulla. Subito a cento all'ora, i gialloneri marcano la prima rete dell'incontro trascinati da Bruns, bissando poi al 20' e grazie a Linssen. Prima del duplice fischio, KO tecnico messo a segno da Matavz, che battezza con goal la prima sfida con la casacca del Vitesse. Nella ripresa, altre due reti, con Rashica che allunga ancora dopo il momentaneo 3-1 di Ambrose. Positivo ed inaspettato anche il tris del Venlo, che mette alle corde lo Sparta Rotterdam cominciando a costruire qualcosa di importante per la salvezza: avanti con Leemans, i padroni di casa bissano con Tissoudali, chiudendo definitivamente i giochi con van Crooy. Bene anche l'Utrecht, che trascinato dalla doppietta di Dessers. In mezzo, il 2-0 di van de Streek.

Rocambolesco 4-2 anche per il PEC Zwolle, che mette alle corde il Roda subendo sempre qualcosa di troppo. Nonostante l'iniziale rete di Gustafson, i padroni di casa pareggiano con Marcellis a fine primo tempo, ringraziando a inizio ripresa Auassar, autore di uno sfortunato autogoal. I gialloneri, poco arrendevoli, pareggiano sempre grazie a Gustafson, che approfitta di un prezioso calcio di rigore. Poco male, comunque, per lo Zwolle, che premendo sull'acceleratore chiude positivamente la sfida grazie a Saymak e van Polen, tra i veterani della squadra. Inaspettato successo fuori casa, al contrario, per l'Excelsior, che batte il Willem II grazie ad un'autorete di Wellenreuther ed al goal di El Azzouzi. Inutile, per i padroni di casa, il 2-1 di Sol. Si dividono la posta in palio nell'unico pari di giornata, infine, Groningen ed Heerenveen, che danno vita ad uno spettacolo scintillante: doppiamente avanti con Thorsby e Ghoochanneijad, gli ospiti si fanno rimontare da Veldwijk e Mahi, che pareggia i conti anche dopo il 3-2 di Thorsby.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

13.08. 16:45 Groningen Heerenveen 3 : 3

13.08. 14:30 Feyenoord Twente 2 : 1

13.08. 14:30 Willem II Excelsior 1 : 2

13.08. 12:30 Zwolle Roda 4 : 2

12.08. 20:45 Heracles Ajax 2 : 1

12.08. 20:45 Vitesse Breda 4 : 1

12.08. 18:30 PSV Alkmaar 3 : 2

12.08. 18:30 Venlo Sparta Rotterdam 3 : 0

11.08. 19:00 Den Haag Utrecht 0 : 3