Eredivisie: l'Ajax vuole destarsi, interessante sfida per il Feyenoord

Seconda giornata a tinte giallonere, per l'attuale capolista Vitesse, che dopo il positivo successo contro il NAC breda dovrà affrontare il Roda, collettivo con gli stessi colori sociali. Gli ospiti potrebbero vincere, occhio però ai passi falsi. Trasferta davvero difficilissima, poi, per la neo-promossa Venlo, in casa di un Twente deciso a risollevarsi dopo il brutto esordio stagionale. Non dovrebbero esserci sorprese, anche se a inizio stagione è ancora tutto in fase di costruzione. Novanta minuti casalinghi e sulla carta agevoli, inoltre, per l'Utrecht, contro un Willem II che di solito non crea problemi fuori casa. Tre punti dunque facili, raggiungibili evitando però cali di tensione.

Incrocio sportivo già vitale ai fini del prosieguo della stagione, poi, per Sparta Rotterdam e Zwolle: i padroni di casa dovranno cancellare la brutta prova contro il Venlo, il PEC vorrà ripetere quanto di buono visto contro il Roda, in casa. Non dovrebbe avere troppi problemi, inoltre, il PSV Eindhoven, che contro la neo-promossa Breda cercherà di far la voce grossa, cancellando la scorsa altalenante stagione. I Bazoer hanno tutto da perdere, difficile però pensare ad un passo falso. Discorso analogo per i campioni in carica del Feyenoord Rotterdam, che contro l'Excelsior dovrà riconfermare quanto visto all'esordio, avvisando le inseguitrici ed i potenziali usurpatori del trono.

Non facile, poi, la gara dell'Heracles Almelo, in casa di un Heerenveen che nella scorsa stagione non ha convinto completamente. I bianconeri, vincenti all'esordio contro l'Ajax, proveranno a ripetersi, affrontando la sfida con quella mentalità che è molto servita durante la scorsa. bella vittoria. Obbligo vittoria, al contrario, proprio per i Lancieri, al centro di un delicato momento di costruzione ma affatto inclini ab abbandonare già i sogni iridati. Potrebbe essere la gara del riscatto, ma mai metterci la mano sul fuoco. Gara tra sconfitte, infine, Az-De Haag, entrambe uscite battute all'esordio. Impossibile fare pronostici, anche se le Teste di Formaggio partono inevitabilmente avanti.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

18.08. 20:00 Roda Vitesse

19.08. 18:30 Twente Venlo

19.08. 19:45 Alkmaar Den Haag

19.08. 20:45 Heerenveen Heracles

20.08. 12:30 Excelsior Feyenoord

20.08. 14:30 Ajax Groningen

20.08. 14:30 Utrecht Willem II

20.08. 16:45 Breda PSV

20.08. 16:45 Sparta Rotterdam Zwolle