Eredivisie: l'Ajax sogna la risalita, Feyenoord e PSV affilano le armi

Tutti a caccia del Vitesse. Dopo due giornate, infatti, i gialloneri stanno incredibilmente dominando l’Eredivisie, proponendo un calcio aggressivo e lucido. Contro l’AZ Alkmaar, ci sarà dunque la prova del nove, sia come punteggio matematico che come consapevolezza mentale. Non sarà facile, ma provarci è d’obbligo. Discorso analogo, poi, per l’Utrecht, che sta confermando l’ottima base tecnica cominciando al meglio la stagione. In casa del Groningen, l’Utreg proverà a vincere ancora, superando così una diretta concorrente per l’Europa League, primo obiettivo del collettivo olandese. Impegno casalingo tutt’altro che ostico, per il PSV Eindhoven, che proverà a surclassare senza patemi d’animo il Roda, da anni costretto a dare il massimo per restare in Eredivisie.

Impegno-verità, al contrario, per il sorprendente VVV Venlo, in casa e contro i fortissimi lancieri dell’Ajax: i vice-campioni d’Olanda, vorranno sicuramente vincere per evitare di perdere ulteriori punti, la neo-promossa cercherà di difendere i potenziali punti con le unghie e con i denti. Ultima squadra attualmente a punteggio pieno, novanta minuti in casa per il Feyenoord Rotterdam, che contro il Willem II cercherà di inanellare il terzo successo consecutivo confidando in un passo falso di qualche collettivo meglio piazzato. Al centro di un momento di forma molto positivo, il PEC Zwolle, che contro il Twente ed in casa dovrà confermarsi, cancellando così una scorsa stagione carica di negatività.

Scendendo nella zona centrale di questa momentanea classifica, tanto interesse intorno l'Heracles Almelo, che in casa cercherà di continuare lungo la strada tracciata superando l'Excelsior, collettivo capace di fare degli sgambetti anche lontano dalle mura amiche. Una sfida da vivere. Vuole interrompere la striscia di pareggi consecutivi, inoltre, l'Heerenveen, collettivo tecnicamente molto valido ma spesso frenato da limiti mentali. Contro il Den Haag, però, non sarà facile, considerando soprattutto la voglia di rivalsa dei pellicani. Sfida già decisiva, infine, tra Sparta Rotterdam e Breda: chi perde, infatti, potrebbe seriamente complicarsi la vita in vista del prosieguo della stagione.

LE SFIDE DI GIORNATA:

25.08. 20:00 Breda Sparta Rotterdam

26.08. 18:30 Vitesse Alkmaar

26.08. 19:45 Den Haag Heerenveen

26.08. 19:45 Zwolle Twente

26.08. 20:45 Heracles Excelsior

27.08. 12:30 Feyenoord Willem II

27.08. 14:30 Venlo Ajax

27.08. 16:45 Groningen Utrecht

27.08. 16:45 PSV Roda