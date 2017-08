Eredivisie: bene lo Zwolle, cade il Vitesse. Pari per l'Heracles, crolla ancora il Den Haag

zwolle.nu

Lo Zwolle sembra voler cambiare definitivamente marcia. Dopo una passata stagione altalenante e priva di soddisfazioni, infatti, i ragazzi di Schip si confermano al centro di un ottimo stato di forma, vincendo anche contro l'arcigno Twente, clamorosamente ancora a secco di punti e di successi. Avanti grazie a Mokthar, finalmente decisivo dopo le tante speranze che il club ha riposto su di lui, il PEC bissa nel secondo tempo, trascinato da un rigore messo a segno da van Polen, terzino mancino vera e propria bandiera del club, essendovi tesserato addirittura dal 2006.

Crolla inaspettatamente in casa, invece, il Vitesse, che contro l'AZ Alkmaar cede il passo e perde una buona occasione per allungare in classifica. In una sfida in cui gli attaccanti navigati si sono messi in evidenza, le Teste di Formaggio aprono le danze con Weghorst, subendo nella ripresa il pareggio da parte di Tim Matavz. Poco male, comunque, per l'AZ, che sempre grazie a Weghorst fanno 2-1, con il bomber bravissimo a prendere il tempo al difensore e a colpire di testa in maniera precisa e potente.

Bene anche l'Heerenveen, che in casa del disastrato ADO Den Haag vince per due reti ad uno. Chiudendo il primo tempo in parità, gli ospiti ingranano nella ripresa, colpendo con un doloroso uno-due grazie a Thorsby, bravo a far impazzire la retroguardia avversaria. Inutile, per i padroni di casa, la rete di Johnsen. Emozioni a non finire, infine, tra Heracles ed Excelsior, che si affrontano rispondendosi colpo su colpo: prima segna Kuwas, in seguito risponde Bruins. Nella ripresa, Gladon illude i padroni di casa, raggiunti da una rete di Caenpeel.

LE SFIDE DEL SABATO:

18:30 Finale Vitesse 1 - 2 Alkmaar

19:45 Finale Den Haag 1 - 2 Heerenveen

19:45 Finale Zwolle 2 - 0 Twente

20:45 Finale Heracles 2 - 2 Excelsior