Eredivisie: vincono Ajax e Feyenoord, respira il Den Haag. Torna al successo il Vitesse

Source photo: profilo Twitter ufficiale Feyenoord Rotterdam

Poche sorprese, in questo sabato di Eredivisie. I quattro anticipi del quarto turno del campionato più tecnico d'Olanda, infatti, non regalano botti inaspettati, confermando quanto visto nelle prime uscite stagionali. Sempre capolista e sempre più squadra da battere, non sembra fermarsi il cammino del Feyenoord Rotterdam, che pur senza Kuyt non accenna a mollare di un centimetro, schiantando il malcapitato Heracles Almelo per 4-2. Nonostante il pubblico avverso, i campioni in carica mettono il turbi già nel primo tempo, trascinati da Berghuis e Boetius, che in undici minuti confezionano tre reti. Nella ripresa, i bianconeri salgono in cattedra, accorciando inutilmente grazie ai goal di Niemeijer. Nel finale, c'è spazio anche per un rigore di Larsson.

Sontuoso 0-3 anche per il Vitesse, che si riprende dalla sconfitta dell'ultima giornata battendo senza troppi problemi il povero Excelsior. Gli indomabili gialloneri, in rete grazie a Castagnois, imprimono il proprio marchio al match nella ripresa, guidati dall'inossidabile Tim Matavz e dal tris targato Linssen. Importante, poi, la riscossa del Den Haag, che conquista i primi tre punti stagionali superando un Willem II in piena crisi ed ancora a secco di punti. Nella giornata delle doppiette, l'ADO apre e chiude i giochi con El-Khayati, che trascina i suoi anche dopo il momentaneo 1-1 di Sol.

Prevedibile, infine, il successo casalingo dell'Ajax, che senza troppi patemi d'animo si sbarazza del PEC Zwolle, comunque positivo. Sostenuto dai calorosi tifosi della Johann Cruijff Arena, i lancieri aprono le danze con Huntelaar, controllando per tutto il primo tempo. Nella ripresa, nonostante il rigore fallito da Ziyech, i padroni di casa riprendono il discorso interrotto nella prima frazione, facendo 2-0 proprio grazie al proprio trequartista e chiudendo definitivamente i conti con la seconda rete personale di Jan Klaas Huntelaar.

LE SFIDE DEL SABATO:

18:30 Finale Heracles 2 - 4 Feyenoord

18:30 Finale Willem II 1 - 2 Den Haag

20:45 Finale Ajax 3 - 0 Zwolle

20:45 Finale Excelsior 0 - 3 Vitesse