Eredivisie: spicca PSV-Feyenoord, l'Ajax pronto a risalire. In coda c'è Roda-Willem II

Deciso a cancellare celermente la scoppola subita in Champions League contro il Manchester City, trasferta tutt’altro che agevole per il Feyenoord Rotterdam, che dovrà vedersela contro un PSV Eindhoven altalenante e sostenuto dal proprio pubblico. In caso di successo, i campioni d’Olanda potrebbero allungare e non poco, solcando un fossato apparentemente insuperabile. Dal canto loro, i bazoer vorranno avvicinarsi alla capolista puntando decisamente ad un titolo mai alla realisticamente alla portata nella scorsa stagione. Sfida a fortissime tinte giallonere, poi, per il Vitesse, che in casa affronterà il VVV Venlo, altro collettivo con gli stessi colori sociali. I padroni di casa dovrebbero vincere, evitando però di sottovalutare la forte neo-promossa. Nulla è certo, ma qualcosa potrebbe essere indirizzato. Impegno lontano da Amsterdam, poi, per l’Ajax, che in casa del Den Haag potrebbe davvero rimettere in discussione la corsa al titolo, ancora agli inizi ma comunque già in parte marcata. I lancieri non dovrebbero avere problemi, i pellicani sono però pronti allo sgambetto.

Deve assolutamente vincere, poi, il Twente, ancora a secco di punti e già distante dalle posizioni nobili della classifica. In casa, seppur contro l’Utrecht, non bisognerà prescindere dal fare punti, confidando in un successo che aiuterebbe e non poco. Particolarmente in forma, trasferta comunque interessante per l’AZ Alkmaar, contro uno Sparta Rotterdam che dovrebbe vincere per respirare. Contrariamente alla scorsa stagione, lo Sparta non convince ed un successo in casa e contro le teste di formaggio potrebbe convincere qualche scettico. Tutta da seguire per l’incertezza che domina alla vigilia, poi, la sfida tra Excelsior ed Heerenveen: i padroni di casa zoppicano ma devono vincere, gli ospiti invece volano. Difficile fare pronostici.

Pronti a riprendersi, i ragazzi dello Zwolle, che in casa e contro un Heracles poco pungente lontano dal proprio stadio cercheranno di riportarsi nelle zone alte. Una sfida che potrebbe regalare goal a raffica, a causa delle difese non particolarmente granitiche. A caccia dei tre punti, potrebbe ben figurare il NAC Breda, che sostenuto dal proprio pubblico cercherà di superare un Groningen lontano dai fasti delle passate stagioni. Altra sfida tra ultime, infine, Roda-Willem II: entrambe a zero, cercheranno di smuovere una classifica negativissima.

LE SFIDE DEL PROSSIMO TURNO:

15.09. 20:00 Sparta Rotterdam Alkmaar

16.09. 18:30 Excelsior Heerenveen

16.09. 19:45 Breda Groningen

16.09. 19:45 Roda Willem II

16.09. 20:45 Zwolle Heracles

17.09. 14:30 Den Haag Ajax

17.09. 14:30 Twente Utrecht

17.09. 16:45 PSV Feyenoord

17.09. 16:45 Vitesse Venlo