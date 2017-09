Eredivisie: altra sfida interessante per il PSV, il Vitesse va in casa dell'Ajax

Con un’Eredivisie riaperta, impegno casalingo per il Feyenoord Rotterdam, contro un NAC Breda tutt’altro che facile da affrontare. I campioni d’Olanda, più forti tecnicamente, cercheranno di mettere subito in ghiaccio la sfida, pur tenendo conto della pericolosità della neo-promossa. Altra sfida molto difficile, poi, per il PSV Eindhoven, in casa di un Utrecht voglioso di toccare ancora l’Europa League, senza disdegnare un posto più nobile. Difficile, comunque, fare pronostici. Turno della verità, inoltre, per l’AZ Alkmaar, che dopo quattro successi consecutivi ha seriamente voglia di calare il pokerissimo in casa, battendo un Excelsior affatto insuperabile. Vincere, sarebbe una conferma importante, per le teste di formaggio, che in tal caso potrebbero sognare qualcosa di più del centro classifica.

Discorso analogo per l’Heerenveen, che dopo qualche incertezza di troppo sembra aver trovato la propria dimensione. In casa del Willem II, bisognoso di punti, non sarà di certo facile, ma Odegaard e compagni dovranno necessariamente provarci. Vero e proprio big match, poi, quello che vedrà il Vitesse ospite dell’Ajax: le due corazzate, ugualmente in forma, dovranno infatti confermare tutto le cose buone viste nella prima parte di stagione, evitando gli errori passati. Chi vince, continua a correre. Novanta minuti lontano dal proprio stadio, per il sorprendente Zwolle, in casa di un VVV Venlo deciso a fare punti per vedere sempre più vicina la salvezza. Di solito il PEC non è molto performante fuori casa ma la stagione in corso sembra essere quella della riscossa.

Ancora a secco di punti e già tre punti sotto la penultima, impegno vitale per il Roda, letteralmente obbligato a fare punti per non peggiorare una situazione di per sé gravissima. In casa dell’Heracles Almelo, senza vittoria da quattro turni, i gialloneri cercheranno l’impresa, che ad oggi appare impossibile. Dopo il primo successo stagionale, vuole ripetersi il Twente, in casa di un Groningen che non può dormire sogni tranquilli. I biancoverdi, forti del fattore casa, cercheranno i tre punti, ma nulla è certo. Da seguire, infine, la scontro sportivo dello Sparta Rotterdam, che proverà a fare punti in casa dell’ADO Den Haag. Difficile, ma non impossibile.

LE SFIDE DI GIORNATA:

23.09. 18:30 Willem II Heerenveen

23.09. 19:45 Feyenoord Breda

23.09. 19:45 Heracles Roda

23.09. 20:45 Den Haag Sparta Rotterdam

24.09. 12:30 Utrecht PSV

24.09. 14:30 Ajax Vitesse

24.09. 14:30 Groningen Twente

24.09. 14:30 Venlo Zwolle

24.09. 16:45 Alkmaar Excelsior