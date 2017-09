Eredivisie: il PSV dilaga, crollano Ajax e Feyenoord. Malissimo il Roda

Source photo: profilo twitter PSV Eindhoven

Una giornata di Eredivisie incredibile, dove a vincere tra le big è solo il PSV Eindhoven, davvero dilagante in casa dell'Utrecht. I bazoer, trascinati da un poker di Locadia, segnano addirittura sette reti, andando in goal anche con Lozano, van Ginkel e Bergwijn. Inutile, per i padroni di casa, la rete di Labyad. Quarto successo consecutivo, poi, per l'Heerenveen, che batte il Willem II fuori casa grazie a Schaars e Kobayashi, bravi a ribaltare l'iniziale vantaggio di Lieftnik. Ha davvero dell'impensabile, invece, il 2-1 del Vitesse, che fa il colpaccio in casa di un Ajax remissivo e spuntato, davvero lontano dalla bella creatura ammirata lo scorso anno. I gialloneri si riscuotono, con Kashia e Raschica in stato di grazia. Inutile, per i lancieri, il goal di Viergever.

Secondo tonfo consecutivo, inoltre, anche per il Feyenoord Rotterdam, che perde in casa di un Breda bravo a conquistare importanti punti in ottica salvezza. La neo-promossa, che in questa sfida ha fatto la parte del leone, ha aperto le danze con Korte, chiudendo i conti grazie ad Enevoldsen. Per i campioni d'Olanda, pesa il rigore fallito da Kramer al 74'. Si interrompe la striscia positiva dell'AZ Alkmaar, che dopo tante belle performances cede contro un Excelsior stranamente cinico. Assoluto protagonista della sfida, Bruins, che batte le teste di formaggio con due calci di rigore. Buon pari, invece, per il PEC Zwolle, che fa 1-1 in casa del VVV Venlo: apre le danze Ehizibue, i padroni di casa pareggiano con Leemans nella ripresa.

Tonfo doloroso del Roda, che manca di nuovo l'appuntamento con i punti, perdendo in casa di un Heracles Almelo cinico e tosto. Nonostante il vantaggio giallonero, marcato da Paulissen, i padroni di casa si risvegliano nella ripresa, pareggiando e poi vincendo prima con Propper e poi grazie a Vermeij. Schematico ma essenziale 1-0, poi, per il Groningen, che supera un arcigno Twente grazie a Idrissi, solito trascinatore dei suoi. Terzo risultato utile consecutivo anche per il Den Haag, che vince contro lo Sparta Rotterdam e si allontana dalla zona rossa. All'ADO, basta El Khayati.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

24.09. 16:45 Alkmaar Excelsior 0 : 2

24.09. 14:30 Ajax Vitesse 1 : 2

24.09. 14:30 Groningen Twente 1 : 0

24.09. 14:30 Venlo Zwolle 1 : 1

24.09. 12:30 Utrecht PSV 1 : 7

23.09. 20:45 Den Haag Sparta Rotterdam 1 : 0

23.09. 19:45 Feyenoord Breda 0 : 2

23.09. 19:45 Heracles Roda 2 : 1

23.09. 18:30 Willem II Heerenveen 1 : 2