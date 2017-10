Eredivisie: il PSV scappa, l'Ajax non molla. Nelle zone basse bene Willem II e Roda

Source photo: profilo twitter PSV Eindhoven

Il PSV Eindhoven comincia a fuggire, non perdendo colpi e portandosi a +5 dalla seconda. Dilagando anche contro il Venlo, infatti, i bazoer si confermano come la squadra migliore d’Olanda, impressionando per la pericolosità sottoporta. Dopo un primo tempo concluso sull’1-1 grazie alle reti di Locadia e Leemans, gli ospiti sanno soffrire, ribaltando il momentaneo 2-1 di Hunte e dilagando con Pereiro, Schwaab, Mauro Junior ed ancora Pereiro. Vince e diventa secondo, poi, l’Ajax, che senza troppi fronzoli cala il poker contro lo Sparta Rotterdam. Apre i giochi l’autogoal di Sanusi, li chiude Younes. In mezzo, ancora un’autorete, di Floranus e Neres. Pari che certifica un periodo poco felice, poi, quello del Feyenoord Rotterdam, che non va oltre lo 0-0 in casa e contro un ottimo PEC Zwolle, davvero in forma in questa stagione.

Pareggio che sa di passo falso, poi, quello del Vitesse, che in casa dell’Heracles Almelo avrebbe potuto davvero compiere un buon balzo in avanti. Dopo un primo tempo particolarmente equilibrato, a sbloccarla sono in bianconeri, in vantaggio grazie alla rete di Peterson. Poco male, comunque, per gli ospiti, che fanno 1-1 grazie a Linssen, imbeccato dal pericolosissimo Rashica. Risale, tornando ad affacciarsi nelle zone nobili, l’Utrecht, che in casa punisce sportivamente un Heerenveen alla seconda debacle consecutiva. Nonostante l’iniziale vantaggio ospite marcato da Schaars, l’Utreg non si scompone, pareggiando con Ayoub e trovando la vittoria grazie alla doppietta dell’ex Pescara Bahebeck, alla terza rete in cinque apparizioni. Pari lontano dal proprio stadio, inoltre, per l’AZ Alkmaar, che fa 1-1 contro un ottimo Groningen: Jahanbaksh e Mahi i marcatori.

Davvero inaspettato, al contrario, il colpaccio esterno dell’Excelsior, che fa bottino pieno in casa dell’ADO Den Haag. Avanti grazie a Caenpeel, gli ospiti subiscono il momentaneo pareggio da parte di Becker, agguantando il successo nel finale e con la rete di Faik. Punti pesanti in ottica salvezza. Cade e si rovina, poi, il Twente, che in casa del Willem II non riesce a conquistare nemmeno un punto, illudendosi con Assaidi. I padroni di casa si riassestano con Sol, allungando nella ripresa grazie ad Azzoui ed ancora Sol. Schematico quanto decisivo, infine, l’1-0 del Roda, che batte il NAC Breda grazie ad Auassar, addirittura al 92’.

DI SEGUITO I FINALI DI GIORNATA:

15.10. 16:45 Den Haag Excelsior 1 : 2

15.10. 14:30 Groningen Alkmaar 1 : 1

15.10. 14:30 Venlo PSV 2 : 5

15.10. 14:30 Willem II Twente 3 : 1

15.10. 12:30 Heracles Vitesse 1 : 1

14.10. 20:45 Feyenoord Zwolle 0 : 0

14.10. 20:45 Utrecht Heerenveen 3 : 1

14.10. 18:30 Ajax Sparta Rotterdam 4 : 0

14.10. 18:30 Roda Breda 1 : 0