Eredivisie: calderone bollente nella zona-retrocessione, Feyenoord chiamato al riscatto

Lanciatissimo verso uno scudetto ad oggi meritato, vero e proprio big match per il PSV Eindhoven, che in casa del Vitesse cercherà di marcare ulteriormente la propria positiva stagione. I ragazzi di Cocu, più forti tecnicamente, non dovranno però sottovalutare i gialloneri, guidati da un Raschica voglioso di fare bene dopo il buon esordio stagionale. Dietro, trasferta tutt’altro che scontata per l’Ajax, in casa di un Willem II intenzionato a far punti per allontanarsi dalle zone rosse della classifica. Potrebbero esserci delle sorprese. Zitto zito, vuole continuare a sognare il PEC Zwolle, che in casa cercherà di superare un arcigno ADO Den Haag, spesso al centro di prestazioni inaspettate e positive. Il PEC, vincendo, potrebbe però seriamente pensare di conquistare un posto in Europa.

Costretto a vincere, inoltre, il Feyenoord, in casa di un Roda ultimo e dunque decisamente con l’acqua alla gola. Gli attuali campioni d’Olanda, ancora a caccia di un leader dopo l’addio di Kuijt, vorranno riprendere il cammino del successo, sperando in qualche passo falso delle formazioni meglio piazzate. Vera e propria sfida tra squadre in corsa per l’Europa League, poi, quella tra Heerenveen ed AZ Alkmaar: i padroni di casa, con tre sconfitte all’attivo, non se la passano benissimo, ma contro i diretti avversari potrebbero ritrovare l’antico spirito. Stranamente fisso a metà classifica, vuole risollevarsi l’Utrecht, che in casa e contro il Breda non dovrebbe avere troppi problemi.

Nelle zone di bassa classifica, novanta minuti in casa per lo Sparta Rotterdam, praticamente costretto al successo per non restare immischiato nelle zone valevoli l’ErsteDivisie. Contro il Groningen, in crisi, l’obiettivo minimo sarà quello di non perdere, considerando soprattutto il vantaggio del fattore-casa. Decisamente ripresosi dopo un inizio scioccante, non può fermarsi il Twente, che in casa e contro un arcigno Excelsior dovrà fare bottino pieno, mettendosi alle spalle punti importantissimi per i periodo di magra. E sperando, magari, in un riavvicinamento ancora possibile verso le zone nobili. Equilibrata quanto incerta, infine, Heracles-Venlo: da una parte, i bianconeri non vorranno perdere in casa, dall'altra la neo-promossa cercherà di sorpendere ancora.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

27.10. 20:00 Twente Excelsior

28.10. 18:30 Heracles Venlo

28.10. 18:30 Roda Feyenoord

28.10. 20:45 Willem II Ajax

28.10. 20:45 Zwolle Den Haag

29.10. 12:30 Vitesse PSV

29.10. 14:30 Sparta Rotterdam Groningen

29.10. 14:30 Utrecht Breda

29.10. 16:45 Heerenveen Alkmaar

Giornata 11