LaLiga: Theo Hernandez sarà un giocatore del Real Madrid

Source photo: www.deportivoalaves.com

Clamoroso cambio di casacca in Liga, con Theo Hernandez che diventa a tutti gli effetti un calciatore del Real Madrid, tradendo camiseta e tifosi colchoneri. Il giovanissimo terzino sinistro francese, di proprietà dell'Atletico Madrid ma in forza al Deportivo Alaves, ha superato questa mattina le visite mediche alla Clínica Sanitas La Moraleja, legandosi al club allenato da Zinedine Zidane per i prossimi cinque anni, firmando un contratto da 3.5 milioni di euro a stagione.

Pagato 24 milioni di euro, il club campione d'Europa in carica ufficializzerà la trattativa dopo la finale di Coppa di Spagna, prelevando dagli odiati cugini un calciatore giovane e potenzialmente molto forte, che sta disputando un'ottima Liga con la maglia dell'Alaves. Vista la probabile partenza di Fabio Coentrao, che con il Real Madrid non ha mai brillato, le merengues si assicurano dunque una perfetta riserva per Marcelo, spesso bisognoso di un ricambio che, proprio in questa stagione, non c'è stato.

Prende forma quindi il mercato del Real Madrid, che sotto la guida di Zidane ha ritrovato quel lustro perso nei primi anni del nuovo secolo, tornando ad essere il primo club del mondo per forza, fascino e portata economica. E un vero e proprio schiaffo per l'Atletico Madrid, costretto a lasciar andare verso il Bernabeu un giocatore che non è mai riuscito a confermarsi sotto la guida di Diego Pablo Simeone.