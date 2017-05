Liga - Il Real Madrid si avvicina al titolo ma il Barcellona non molla, Atletico terzo

Siamo agli sgoccioli di questa Liga. Un campionato appassionante con il duello tra Real Madrid e Barcellona che continuerà fino alla fine ma con l'ago della bilancia tendente verso la Castiglia. Trentasettesima giornata senza sorprese in vetta con gli uomini di Zidane che battono 4-1 il Siviglia, stesso punteggio con cui la squadra di Luis Enrique espugna il campo del Las Palmas. L'Atletico Madrid non va oltre l'1-1 sul campo del Betis ma chiude al terzo posto, per la terza stagione consecutiva, mentre pareggiano Villarreal, Athletic e Real Sociedad che rimandano tutto all'ultimo turno. Nonostante la vittoria in casa dell'Eibar retrocede anche lo Sporting Gjion in virtù dei pareggi di Leganes e Deportivo La Coruna. Di seguito il resoconto della penultima giornata.

Non sbaglia più il Real Madrid che al Bernabeu batte 4-1 il Siviglia conquistando la quarta vittoria consecutiva in campionato. Una vittoria di fondamentale importanza visto che gli uomini di Sampaoli potevano rappresentare l'ostacolo più duro da superare. Decidono la doppietta di Ronaldo e le reti di Nacho e Kroos mentre per gli andalusi il gol della speranza porta la firma di Jovetic. Adesso i Blancos dovranno recuperare la partita contro il Celta Vigo, bastano quattro punti in due partite per laurearsi campioni di Spagna. Dall'altra parte non vuole mollare di un centimetro il Barcellona che ottiene il nono successo nelle ultime dieci partite sconfiggendo il Las Palmas, fuori casa, per 4-1 grazie alla tripletta di Neymar e la rete di Suarez mentre è di Bigas il gol dei padroni di casa.

Il Barcellona continua a sperare: battuto 1-4 il Las Palmas grazie a un super Neymar (Fonte foto: Marca)

Terzo posto aritmetico per l'Atletico Madrid che pareggia 1-1 sul campo del Betis con i padroni di casa che passano in vantaggio grazie ad una rete di Ceballos ad inizio ripresa, venendo ripresi poco dopo da Savic. Lotta ancora aperta per il quinto posto dove nessuna tra Villarreal, Athletic Bilbao e Real Sociedad riesce a cogliere il successo: gli uomini di Escribà non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro il Deportivo La Coruna, i Baschi pareggiano 1-1 tra le mura amiche contro il Leganes con Szymanowski che risponde ad Aduriz. All'Anoeta, gli uomini di Sacristan danno vita ad un match spettacolare contro il Malaga con Xabi Prieto che apre le marcature, Hernandez e Recio ribaltano la situazione ma nel finale Jon fissa il punteggio sul definitivo 2-2.

Pareggio spettacolare tra Real Sociedad e Malaga: 2-2 all'Anoeta (Fonte foto: Sky Sports)

Nel match del pomeriggio tutto facile per l'Alaves che si sbarazza per 3-1 del Celta Vigo con Garcia, Feddal e Deyverson che chiudono già la pratica nella prima frazione, mentre nella ripresa arriva il gol della bandiera del solito Aspas. Secondo successo consecutivo, invece, per il Valencia di Voro che vince in casa dell'Espanyol per 1-0 grazie alla rete di Gaya nell'ultimo quarto d'ora. In coda lo Sporting Gjion vince sul campo dell'Eibar, grazie alla rete di Burgui, ma retrocede aritmeticamente insieme ad Osasuna e Granada. Proprio le ultime due della classe si sono affrontate in quel di Pamplona con i padroni di casa che hanno vinto 2-1 grazie ai gol di Mondragon e Kodro mentre il gol degli ospiti porta la firma di Ramos.