Athletic Bilbao, Ziganda nominato nuovo allenatore

Photo by "Athletic Club"

L'Athletic Bilbao è pronto a ripartire dopo l'addio di Ernesto Valverde, allenatore che resterà nei cuori di ogni tifoso per l'ottimo lavoro svolto durante la sua lunga esperienza al San Mamès. La società basca guarda al futuro con grande ottimismo vista la nomina di Josè Angel Ziganda, promosso dalla squadra B dell'Athletic, che ha guidato dal 2011 ottenendo degli ottimi risultati soprattutto con la valorizzazione di numerosi talenti che hanno fatto le fortune della prima squadra. Era uno dei candidati insieme a Karanka ma, come vi abbiamo già ribadito, la scelta è ricaduta su di lui. Basco puro come il suo predecessore, con una carriera da allenatore molto interessante: dopo aver iniziato con la squadra riserve dell'Osasuna, è passato alla prima squadra nella stagione 2006-07, con la quale ha conquistato una storica semifinale di Coppa Uefa. Dopo la sfortunata parentesi con lo Xerez, è tornato a Bilbao per guidare la squadra B dell'Athletic, e dal 2011 ad oggi è rimasto saldamente seduto in panchina. Tra le altre cose, è entrato di diritto nell'elenco dei calciatori con più presenze nel club grazie alle sue 255 presenze totalizzate dal 1991 al 1998.

Ziganda con la maglia dell'Athletic Bilbao

E' una scelta condivisa e che sposa perfettamente la filosofia di questo grande club. Squadra composta solo ed esclusivamente da calciatori baschi, con dei movimenti di mercato che non hanno mai registrato spese folli. Perchè il nome "Athletic Bilbao" non suona mai durante le sessioni di mercato? Da queste parti prevale da sempre questa regola, ossia la valorizzazione del settore giovanile. Ecco perchè è stato nominato Ziganda, bravo e capace di coltivare tantissimi talenti e di lanciarli in prima squadra. Sono tanti i calciatori emersi nel calcio che conta, tra i quali Ibai Gomez, Laporte, Aketxe, Unai Lopez, Arrizabalaga, Inaki Williams, Merino, Yeray e Lekue.

Proseguirà, dunque, il lavoro tattico iniziato dal Valverde. Calcio offensivo e basato sulle verticalizzazioni, oltre che all'indispensabile sfruttamente delle corsie laterali. Tutto pronto per ritornare tra i grandi. La sua presentazione è in programma oggi alle 12.