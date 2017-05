Barcellona - Presentata la divisa per la prossima stagione (Fonte foto: Fc Barcelona)

Il Barcellona ha concluso la propria stagione con la vittoria della Coppa del Re contro l'Alaves e tanto amaro in bocca in Liga e in Champions League per quello che poteva essere e non è stato. La partita di sabato è stata anche l'ultima sulla panchina del Barca per Luis Enrique che dopo tre anni lascia con nove trofei e tanto amore da parte della sua gente che lo ha ammirato anche da giocatore. Il club catalano, in attesa dell'annuncio di Valverde che arriverà in serata, ha invece presentato la nuova divisa per la prossima stagione con il nuovo sponsor Rakuten al centro.

Il cambio principale è lo sponsor ma, analizzando meglio la nuova divisa, emergono altri dettagli come le strisce che fanno riferimento alla bandiera catalana e le parole "Força" e "Barça" posizionate nella parte interna delle maniche. Infine è presente una striscia rossa all'altezza del costato che si espande con i movimenti dei giocatori massimizzandone la ventilazione. Tra le altre curiosità che offre la nuova divisa del Barcellona c'è quella del rispetto dell'ambiente visto che la Nike ha ormai scelto di utilizzare materiali e tecniche a bassissimo impatto ambientale. Le divise saranno infatti in poliestere riciclato, ottenuto dalla fusione di 16 bottiglie di plastica.

Il primo a indossarla è stato Neymar che ha detto: "Quando ti mostrano il nuovo equipaggiamento del Barcellona per la prima volta, senti un misto tra orgoglio e ottimismo per la prossima stagione. Il suo aspetto è quello di un abbigliamento sportivo di ultima generazione". Sull'immagine pubblicata dal club catalano compaiono, oltre a Piquè, Neymar e Suarez, anche Messi e Iniesta segno che il Barcellona ripartirà per l'ennesima volta dai due fenomeni che hanno reso ancora più grande questo club vincendo trenta titoli a testa.