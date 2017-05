Liga, Valverde è il nuovo allenatore del Barcellona

Era nell'aria già da diversi oggi, ma solamente questa sera è diventata ufficiale: Enesto Valverde è il nuovo allenatore del Barcellona. Contratto biennale con opzione per una terza stagione

Per l'ex giocatore del Barca, 53 anni, è la grande occasione della carriera: L'annuncio è arrivato direttamente dal patron catalano, Josep Maria Bartomeu, nel corso di una conferenza stampa dopo due riunioni, prima quella della Commissione Sportiva e poi la Giunta Direttiva del club culé: "Oggi si apre nuova epoca sportiva per la nostra società. Il nostro nuovo tecnico, scelto dalla commissione guidata da Robert Fernandez, è Ernesto Valverde. È stato scelto per molte ragioni, ad iniziare dalle sue grandi capacità, dalla sua idea di gioco, perfettamente in linea con la filosofia del nostro club e dalla sua capacità di inserire e far crescere i giovani- Ringrazio Luis Enrique e tutto il suo staff, che ha ottenuto grandi risultati con noi. Se ne va un gran barcellonista".

LA CARRIERA DA ALLENATORE

Valverde nel 2003, dopo essere cresciuto come allenatore nelle giovanili dell'Athletic Bilbao, è arrivato ad allenare la prima squadra. In questi anni ha guidato ha allenato anche Espanyol, due volte l'Olympiakos (con cui ha vinto 3 scudetti e 2 Coppe di Grecia), Villarreal e Valencia. Dal 2013 fino a maggio di quest'anno era tornato sulla panchina del club basco, con cui ha vinto la Supercoppa di Spagna 2015 (fonti Gazzetta dell Sport).

Debutto prestigioso per Valverde: infatti la prima partita ufficiale da allenatore del Barcellona sarà contro la Juventus il 22 luglio, in New Jersey, in una gara valida per la International Champions Cup.

